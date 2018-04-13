ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРЯЕТ ВОДОЕМЫ

Тверской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена плановая проверка исполнения законодательства в сфере очистки акваторий водных объектов от вышедших из эксплуатации плавсредств.

Установлено, что в границах Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области на правом берегу в устье р. Созь в районе д. Сурсова Конаковского района Тверской области находится полузатонувшее плавсредство – баржа. В связи с выявленными нарушениями Тверской межрайонной природоохранной прокуратурой в Конаковский городской суд Тверской области направлено исковое заявление требованием обязать администрацию Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области освободить береговую полосу и акваторию р. Созь от полузатопленного плавсредства, баржи-площадки.

Решением Конаковского городского суд Тверской области исковое заявление Тверской межрайонной природоохранной прокуратуры удовлетворено в полном объеме. Решение суда исполнено, береговая полоса и акватория р. Созь освобождена от полузатопленного плавсредства, баржи-площадки.

Д.Е. Плеханов, Тверской межрайонный природоохранный прокурор, советник юстиции.