В Конаковском районе будут развивать производство говядины

В Тверской области появится новая ферма по откорму быков на 250 голов. Производство говядины планирует освоить тверское подразделение Группы компаний «АгроПромкомплектация».

«Мясное скотоводство – важнейшее направление развития сельского хозяйства региона. Поддержка этого направления позволит увеличить объем реализации молодняка, повысить обеспеченность населения Тверской области говядиной», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Ферма КРС мясного животноводства появится в поселке Малые Ручьи Конаковского района Тверской области. Объект будет рассчитан на единовременное содержание 250 голов бычков голштинской породы. В дальнейшем возможно расширение и увеличение до тысячи количества бычков для откорма. В настоящее время идет реконструкция производственной площадки.

Основой деятельности животноводческих предприятий Группы компаний было свиноводство и молочное скотоводство. Дополнительное направление позволит расширить производство, ассортимент выпускаемой продукции.

По данным статистики в Тверской области за 2017 год сельскохозяйственными организациями (крупными, средними, подсобными и малыми) было произведено 6,7 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота (в живой массе).

В прошлом году хозяйствам Тверской области, которые производят мясо крупного рогатого скота, были предоставлены субсидии из областного бюджета в размере 11,1 млн рублей. Планируется, что в этом году поддержка сохранится на том же уровне.

Пресс-служба Правительства Тверской области.