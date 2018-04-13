ППМИ - В ДЕЙСТВИИ!

264 проекта участвуют в Программе поддержки местных инициатив в Тверской области в 2018 году

В Тверской области определены победители конкурса на участие в Программе поддержки местных инициатив в 2018 году. Из регионального бюджета будут направлены средства на реализацию 264 проектов – 204 в сельских и городских поселениях региона, 60 – в городских округах.

О необходимости создавать современную среду для жизни, преображать города и посёлки страны говорил Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

«Предлагаю развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населённых пунктов», – сказал Президент.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, участие в Программе поддержки местных инициатив (ППМИ) – возможность для районов решать актуальные вопросы благоустройства, ремонта дорог, повышения качества работы ЖКХ.

«Это очень востребованный и важный социальный проект, в нем активно участвует население. В Тверской области накоплен богатый позитивный опыт реализации ППМИ, есть немало по-настоящему серьезных достижений, которыми можно гордиться», – считает Игорь Руденя.

Всего на конкурс в 2018 году представлено 290 заявок, из них 230 – от 164 поселений, 60 – от 7 городских округов Тверской области.

Большинство проектов направлены на решение вопросов, связанных с водоснабжением и освещением (более 20%), приведением в порядок дорог, мест захоронения (более 10%), ремонтом учреждений культуры, обустройством детских и спортивных площадок (свыше 5%), благоустройством территорий, обеспечением пожарной безопасности (до 5%).

Победители отбирались по ряду критериев, в том числе учитывалась доля софинансирования из местных бюджетов – не менее 10% и от населения – не менее 5%. В 2017 году средняя доля софинансирования от местных жителей впервые с 2013 года превысила 15%. В 2018-ом году она составила 15,1%.

В областном бюджете на реализацию проектов ППМИ в 2018 году предусмотрено 131,8 млн рублей. Всего в 2018 году на решение социально значимых вопросов местного значения муниципальные образования Верхневолжья получат субсидии общим объёмом свыше 5,1 млрд рублей.

Возможность воплотить свои планы остается и у тех, кто не прошел основной отбор. Средства, сэкономленные при реализации проектов ППМИ, распределят в ходе дополнительного конкурса.

Следующий этап программы – непосредственно реализация проектов. Подробнее об этом этапе расскажут на обучающем семинаре для представителей муниципальных образований, который пройдет 19 апреля в Тверском областном Доме народного творчества при участии специалистов Министерства финансов Тверской области.

Подробная информация о результатах конкурсного отбора – на http://ppmi.tverfin.ru

Справочно: Программа поддержки местных инициатив стартовала в Тверской области в 2013 году. В рамках Программы муниципалитетам на конкурсной основе предоставляются субсидии на благоустройство, ремонт объектов общественной инфраструктуры. При этом жители населенных пунктов участвуют в выборе проектов.

С начала действия Программы почти в пять раз увеличилось количество реализованных инициатив: с 53 в 2013-м до 237 в 2017-м.

С 2016 года в Программе начали участвовать городские округа Тверской области. В текущем году победили все проекты, представленные от городских округов региона.

Опыт Тверской области в реализации ППМИ получил высокую оценку на российском и международном уровнях. В частности, отмечен Советом Федерации РФ и Общественной палатой РФ как пример эффективной работы в сфере развития местного самоуправления.

Пресс-служба Правительства Тверской области.