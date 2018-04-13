В СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

В прошлую пятницу, в канун столетия со дня образования в стране военных комиссариатов, в гостиной районного ДК «Современник» состоялось торжественное праздничное мероприятие, посвященное этой знаменательной дате.

В небольшом уютном зале гостиной собрались действующие сотрудники военного комиссариата Конаковского района и ветераны военной службы, которых было даже больше. При этом некоторые из них до сих пор трудятся. Вначале военный комиссар по г. Конаково и Конаковскому району Юрий Неговора рассказал об истории конаковского военного комиссариата и о его нынешних успехах, особо подчеркнув роль ветеранов военной службы в деле становления и развития системы военкоматов. История нашего военного комиссариата начинается в июне 1918 года, когда был образован Корчевской уездный военный комиссариат.

Поздравить юбиляров приехала и глава Конаковского района Людмила Козлова:

- Я называю вас коллегами, потому что вы и ваш труд направлены на благо народа, на благо района, и все мы в ответе за наших земляков. Хочу поблагодарить всех, кто сегодня находится в этом зале, за ваш самоотверженный труд. Это наш общий праздник – замечательный юбилей, который символизирует долгую и богатую историю. Счастья вам, здоровья, удачи и мирного неба над головой!

За профессионализм, добросовестный труд, примерную дисциплину и в связи со 100-летней годовщиной образования военных комиссариатов Людмила Алексеевна наградила Почетными грамотами главы Конаковского района ветеранов службы В. И. Колтана, И. Н. Юрченко, В. А. Красикова, Ю. И. Кубатко, А. Ф. Макарова, П. А. Чернышова, В.В.Соколова, В. Н. Шнякина, А. А. Горюнова и С.А.Хромова. Благодарность главы была объявлена В.И.Сазонову и В.А.Курдину.

С приветственным словом к присутствующим обратилась и Ольга Булгакова, исполняющая обязанности заместителя главы администрации Конаковского района по социальной политике. Она отметила, что среди таких уважаемых профессий «от бога», как учитель, врач или строитель, профессия защитника – одна из самых благородных. От имени главы администрации Конаковского района О.В.Лобановского Почетные грамоты были вручены сотрудникам военкомата М.И.Виноградовой, ветерану военного комиссариата, Р.И.Охоцкой, начальнику отделения социального и пенсионного обеспечения, ветерану военного комиссариата, Е.Г.Орловой, лейтенанту запаса, начальнику отделения подготовки и призыва граждан на военную службу, ветерану военного комиссариата, Е.В.Морозовой, ветерану военного комиссариата, З.П.Попадейкиной, ветерану военного комиссариата, Н.Б.Малышевой, ветерану военного комиссариата, С.А.Хромову, помощнику начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов по воинскому учету. Благодарности главы администрации были объявлены ветеранам военного комиссариата Н.М.Говоровой, Л.Н.Пономаревой, Н.В.Пономаревой, Г.В.Семеновой и Т.М.Чигишевой.

Но праздник - это ведь не только награждения. В культурной программе с творческими подарками приняли участие Татьяна Темерова, Каролина Воробьева, Егор Алексеев из театра «Теремок» и юные танцоры из коллектива «Мэри Дэнс» Марии Сокрутницкой.

Максим МАЛАХОВ.



ДАНЬ ПАМЯТИ ПЕРВОМУ КОМИССАРУ



В канун столетия военных комиссариатов Российской Федерации личный состав конаковского военного комиссариата во главе с военным комиссаром по городу Конаково и Конаковскому району Юрием НЕГОВОРОЙ возложил венки к могиле первого военного комиссара Корчевского уезда (ныне Конаковского района) Дмитрия Петровича Ворохова.

Д.П.Ворохов родился в 1887 году в деревне Насавино Красновской волости Корчевского уезда Тверской губернии. Ребенком он познал тяжелый труд. Повзрослев, переехал в Петербург, где работал портным, увлекся революционным движением. Был призван на военную службу, сражался в боях первой мировой войны. В феврале 1917 года Ворохов активно участвует в свержении царской власти, ведет среди солдат агитацию под лозунгом: «Долой войну, вся власть Советам!». Преследуемый Временным правительством, большевик Ворохов скрывается. Пролетарская революция в октябре 1917 года застает его в деревне, где он с друзьями становится организатором Советской власти. В начале 1918 года Ворохов – уездный комиссар. 23 июня 1919 года комиссар погиб от пули врагов советской власти. Похоронен в сквере перед конаковским военкоматом.