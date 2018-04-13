Нам до всего есть дело

Пожалуй, именно эта фраза четко характеризует всю деятельность Конаковской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, пленум которой состоялся 4 апреля в зале заседаний администрации Конаковского района.

Отличительными чертами совета ветеранов Конаковского района всегда были и остаются активная жизненная позиция и неравнодушие, сила духа, уверенность в завтрашнем дне и стремление идти в ногу со временем. Работа пленума проходила в деловой и конструктивной обстановке. Форма проведения пленума была традиционной – отчёт, выступления, обмен опытом и консультации специалистов, занятых в сфере обслуживания ветеранов и пенсионеров. Наиболее активная их часть, судя по выступлениям, находится не в стороне от жизни района. По мере сил и возможностей люди, ушедшие на пенсию, участвуют в общественных делах, значимых для района. Председатель районного совета ветеранов Г.И.Аксенова назвала основные направления деятельности советов ветеранов. Это, как и прежде, работа с людьми, ушедшими на пенсию, работа по решению социально-экономических и бытовых условий жизни, патриотическая работа с молодёжью и детьми, участие в районных культурно-массовых мероприятиях, поддержание контактов с органами власти и многое другое. Так, сложившейся практикой стали рейды по обследованию социальных и жилищных условий ветеранов, оказание им материальной помощи. Жизненный опыт, чёткие жизненные ориентиры позволяют им строить работу с пользой для разных поколений.

Какие новшества произошли в законодательстве, ведь время не стоит на месте и выдвигает перед обществом новые задачи, а быстро меняющийся мир заставляет корректировать формы и методы работы?

Для этого на пленарное заседание районного общества ветеранов были приглашены представители Пенсионного фонда, социального обслуживания населения, социального страхования, готовые ответить на любые вопросы ветеранов.

Специалист отдела соцстраха рассказала об обеспечении нуждающихся средствами технической реабилитации и о санаторно-курортном лечении, представители отделения Пенсионного фонда подробно рассказали о пенсионном обеспечении. О том, какие услуги можно получить в комплексном центре социального обслуживания населения, ветераны узнали от директора центра Т.Е.Дорошенко.

Сегодня на учете в районном совете более 29 тысяч ветеранов (пенсионеров). Заслушав основной доклад и приглашенных гостей, ветераны вели обстоятельный разговор о работе первичных организаций, делились опытом проведения мероприятий, рассказывали о насущных проблемах.

Основная задача на следующий год – еще более активно и результативно решать проблемы социальной защиты пожилых, материальной и моральной поддержки одиноких, больных, ветеранов-пенсионеров.

Ольга ГЛОТОВА.