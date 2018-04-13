КУБОК РОССИИ – В НАШИХ РУКАХ

Напряженнейшая и полная азарта игра финала Кубка России по мини-футболу (Московская зона) между командами «Олимп», представляющей Конаковский район, и «Кристалл-Заречье» из Подольска, закончилась со счетом 2:2. Результат этой игры позволил конаковским футболистам стать обладателями Кубка.

Такое воскресенье, как 8 апреля, в спортзале районного спорткомплекса «Олимп» выдается нечасто – на финальный матч Кубка России пришло столько болельщиков, что не всем хватило мест на трибуне! Разумеется, большая их часть пришла поддержать земляков: «Олимп» играл на своем поле и был полон решимости стать первым в турнирной таблице. Уже за час до начала игры в зале стало происходить интересное: в «разогревающей» культурной программе выступили мажоретки, танцевальные коллективы и циркачи. А старт матчу дала глава Конаковского района Людмила Козлова!

Как уже было сказано, счет 2:2 принес победу нашей мини-футбольной команде «Олимп» в финале Кубка России в поединке с подольским «Кристаллом». Почему так? Рассказывает тренер ФК «Олимп» Вадим Силованов:

- Согласно регламенту финал кубка состоит из двух матчей. Первый наши футболисты провели 31 марта в Подольске, и он являлся определяющим для выявления будущего победителя. Хватило бы и ничьей, но ребята были полны решимости вернуть должок «кристалловцам» за обидное поражение в Конакове 24 марта, которое лишило «Олимп» серебряных медалей в первенстве России. Игра была непростой, но нам удалось переломить ситуацию, и итоговый счёт 4:3 в пользу «Олимпа» сохранил интригу на следующий финальный матч. Достаточно было сыграть вничью, чтобы кубок стал нашим...

Воскресный матч и был «настоящим финалом». Как было написано, он проходил при огромном скоплении болельщиков. ФК «Олимп» совместно с руководством ДЮСШ «Олимп» сделали все возможное, чтобы этот матч вошёл в историю. Для болельщиков был подготовлены зрелищные номера с участием воспитанников спортивной школы и творческих коллективов Конакова и Конаковского района. Торжественное начало матча, в котором прозвучали выступление главы Конаковского района Людмилы Козловой и Гимн Российской Федерации, стало кульминацией события. Ну а на «десерт» был сам матч, в котором радость болельщиков от забитых в ворота противника голов просто зашкаливала. На трибунах, по официальным данным, было 350 человек, по не официальным – 400!

Первый тайм «Олимп» выиграл со счётом 1:0, отличился Владимир Самойленко. Во втором тайме нам удалось забить быстрый второй мяч (его реализовал Дмитрий Бердников), но, как и раньше, игрокам не удалось справиться с волнением, ребята допускали ошибки и позволили сопернику сравнять счёт. К счастью, большего конаковцы «кристалловцам» не позволили. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью 2:2 и итоговую победу «Олимпа»!

Итак, с третьей попытки конаковским футболистам удалось завоевать Кубок России среди команд 1-й лиги зоны «Московская область» и получить право участвовать в основной сетке розыгрыша Кубка России, где принимают участие команды Высшей лиги и Суперлиги России! Так что, возможно, к нам в Конаковский район приедут гранды российского мини-футбола. Это - несомненно большой успех наших футболистов, в Тверской области ни одна команда не выигрывала почётный трофей такого ранга!

ФК «Олимп» и его президент Сергей САЛДИН искренне благодарят всех, кто поддерживал нас в минуты и радости, и разочарований. Низкий вам поклон!

Пресс-служба ФК«Олимп».