ФИНГРАМОТНОСТЬ

ШКОЛЬНИКОВ

В среду, в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, в средней школе № 2 посёлка Редкино специалистами Тверского отделения ГУ Банка России по ЦФО был проведен урок финансовой грамотности среди школьников 10 - 11 классов.

Заместитель управляющего отделением Вадим Тетин рассказал подросткам о кибербезопасности в финансовых делах, о способах мошенничества в сфере банковских карт и о многом другом. Урок сопровождался наглядной презентацией и раздаточным материалом. По словам директора школы Антонины Орловой, в школе данной теме уделяется большое внимание, и подросткам эта тема нравится, поскольку она актуальна. Мероприятие проводилось во взаимодействии с управлением образования администрации Конаковского района.



ВПЕРВЫЕ ЗА ТРИ ГОДА

в Конаковском районе прошел российский турнир по танцевальному спорту.



Его площадкой стал районный Дворец культуры «Современник». Организаторами стали федерация танцевального спорта и комитет по физкультуре и спорту Тверской области, ОМПКиС администрации Конаковского района совместно с танцевально-спортивным клубом «Мэри Дэнс» Марии Сокрутницкой и ДК «Современник». В числе спонсоров – Конаковская ГРЭС. Участников было много, зрителей тоже, одних кубков было разыграно полтора десятка, не говоря уж про медали и дипломы. Конаковские танцоры всех возрастов показали себя отлично, завоевав множество наград.



ИМЕНИ ВЕРЕЩАГИНА

На прошлой неделе в министерстве туризма Тверской области специалистами отдела экономики администрации Конаковского района был успешно защищен проект проведения гастрономического события – «ВЕРЕЩАГИН СЫР-FEST-2018».

Он пройдет 11 - 12 мая на базе «Конаково Ривер-клаб». Организаторами его выступают администрация района, «Компания «Продвижение» и «Ривер-клаб». Этот праздник станет еще одним значимым событием в туристической отрасли Тверской области. Особо хочется отметить, что фестиваль носит имя первого сыродела России – Николая Верещагина, что автоматически будет позиционировать Конаковский район как родину сыра в России. Подробнее – на тематической странице «Местная власть».



СКОРО ВЕСЕННИЙ СЕВ



В Тверской области активизировались работы по подготовке к весеннему севу.

В сельскохозяйственных предприятиях региона готовятся 3403 трактора, 559 сеялок, 1129 плугов, 650 культиваторов. Не отстает от тренда и Конаковский район. Флагман агропрома Агрофирма «Дмитрова Гора» приобрела для ООО «Ручьевское» 3 кормоуборочных комбайна, 6 тракторов, 2 погрузчика, 3 культиватора, 3 дисковые косилки, а также другую прицепную технику. Кроме этого, закупили новые сельхозмашины – всего 36 единиц. Почти на тысячу гектаров будет увеличена площадь сева многолетних трав. Готовятся к севу и другие хозяйства района. Так, в СПК «Завидово» на 80 процентов выполнены объемы закупки семян к весеннему севу, машинно-тракторный парк комплектуется запчастями. В КХ «Шошинское» идет подготовка техники к весенним полевым работам 2018 года, одно- временно механизаторы готовят технику к техосмотру. В Редкинской АПК в апреле приступят к подготовке полей и пахотным работам, в наличии имеется и посадочный материал.