МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Руководители

общеобразовательных

учреждений Конаковского района провели очередное совещание

В центре внимания - пожарная и антитеррористическая безопасность.

10 апреля в администрации Конаковского района состоялось очередное совещание руководителей районных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. Центральной темой совещания стало обсуждение вопроса об обеспечении пожарной безопасности в образовательных учреждениях района.

Перед руководителями выступил заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Конаково и Конаковскому району Иван Смирнов и еще раз напомнил о том, что в ближайшее время будут проведены дополнительные проверки соблюдения требований противопожарной безопасности. Сообщил о том, что особое внимание нужно уделить нормативному состоянию огнетушителей и эвакуационным выходам. Также Иван Смирнов довел информацию о том, что с ответственными за пожарную безопасность будут проведены беседы на знание правил поведения при пожаре.

По вопросу об обеспечении антитеррористической деятельности в образовательных учреждениях информацию довела начальник управления образования администрации Конаковского района Ольга Булгакова. Ольга Юрьевна отметила, что в ходе проверок муляжи взрывных устройств не были обнаружены.

- Нам нужно еще раз обратить внимание на то, как вести себя с неизвестными предметами. Мысль о том, что чужие и бесхозные вещи трогать нельзя - она есть. А вот что делать в таких ситуациях, когда мы находим этот бесхозный предмет, полного понимания нет. В ближайшее время рекомендуется провести всем классные часы на эту тему, - отметила начальник управления образования.

Также руководители образовательных учреждений района обсудили рабочие моменты подготовки к летней оздоровительной кампании. Особое внимание уделили вопросу о проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, которое проходит сегодня, 13 апреля.

Пути отрезвления населения

Делегация Конаковского района, в состав которой вошли сотрудники управления образования, районной администрации и МЦ «Иволга», приняла участие в межрегиональной научно-практической конференции «Пути отрезвления населения – региональные возможности», которая состоялась 7 апреля в Твери в ОДК «Пролетарка».

Инициаторами и партнёрами конференции стали: информационно-методический центр «Трезвая Тверь», Международная академия трезвости, РОО по пропаганде здорового образа жизни «Союз борьбы за народную трезвость» (г. Москва), Союз некоммерческих организаций в сфере профилактики и охраны здоровья «Евразийская ассоциация здоровья».

На сегодняшний день Россия занимает 6 место в мире по количеству потребления алкоголя, а Тверская область находится на 36-м месте в рейтинге трезвости регионов. Ежегодно в России от воздействия алкоголя, табака и наркотиков умирают свыше 1 миллиона человек, при этом больше половины смертей связанно с употреблением алкоголя.

Целью конференции являлись объединение и активизация научного, методического, организационного и человеческого потенциала региона для решения проблем в сфере преодоления высокого уровня наркотизации нашего населения.

С докладами на конференции выступили председатель информационно-методического центра «Трезвая Тверь» Борис Соловьёв, президент Международной академии наук, автор всемирной энциклопедии трезвости и наркотизма Александр Маюров, исполнительный директор фирмы «Вялко» Виктор Симаков, главный психотерапевт Приволжского федерального округа Анатолий Карпов, исполнительный директор Центра межрегиональных программ и проектов, директор Евразийской ассоциации здоровья Андрей Головин, председатель «Союза борьбы за народную трезвость» Владимир Жданов.

Как отметила главный специалист отдела молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Ангелина Борисова, особое внимание привлек доклад именно Владимира Жданова.

- В своем докладе он рассказал, как важно отказаться от алкоголя, какой пример мы можем показывать своим детям, если будем употреблять алкоголь и если откажемся совсем, провел тест, а также рассказал о теории «Культурного пития», - отметила Ангелина.

Также в рамках конференции прошёл «круглый стол» на тему: «Опыт современного трезвеннического движения в России и других странах», после которого участники конференции приступили к работам в секциях: «Практика регионов в борьбе за отрезвление населения» и «Методические наработки, формы и методы работы».

По итогам конференции была принята резолюция.

МЦ «Иволга».

Можно подзаработать

Центр занятости населения Конаковского района организует трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время.

Всем, кто желает заработать во внеурочное время или в период каникул, принести посильную пользу своему родному городу, селу, поселку, деревне, сделать их красивее и чище, получить профессиональные навыки, приобрести опыт работы в условиях реального производства или деятельности организации, можно обратиться в Центр занятости населения Конаковского района.

В Центре занятости вам:

- окажут содействие в трудоустройстве;

- разъяснят права и обязанности в сфере трудовой деятельности.

Необходимые документы при обращении в Центр занятости населения:

- паспорт;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

- справка о состоянии здоровья;

- 14-15 летним ребятам необходимо иметь письменное согласие одного из родителей (законных представителей) или опекуна.

Продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних граждан установлена Трудовым кодексом Российской Федерации в зависимости от возраста и периода работы:

возраст 14 - 16 лет:

- во время каникул – не более 24 рабочих часов в неделю;

- в течение учебного года – не более 12 часов в неделю;

возраст 16 - 18 лет:

- во время каникул – не более 35 рабочих часов в неделю;

- в течение учебного года – половину этого времени.

Подростки могут трудиться на работах, не причиняющих вреда их здоровью и не нарушающих процесса обучения.

Оплата труда подростков осуществляется работодателем согласно трудовому договору, пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.

Центр занятости сверх начисленной заработной платы может производить доплату в виде материальной поддержки несовершеннолетних граждан из расчета в месяц не ниже минимального размера пособия по безработице, установленного законодательством.

Вы решили стать более самостоятельными, расширить круг общения, познакомиться с миром профессий, получить опыт работы, ждем вас в Центре занятости населения Конаковского района по адресу: г. Конаково, ул. Васильковского, д. 23, тел. 4-34-58.

Верещагин СЫРFEST 2018

4 апреля Конаковский район защитил на публичной презентации первый Фестиваль сыра.

4 и 5 апреля в Твери прошло межрегиональное совещание, посвященное развитию событийного туризма в Тверской области. В ходе совещания организаторы мероприятий, которые включены в событийный календарь Тверской области, презентовали и защищали их. Состоялась и презентация «Верещагин СЫРFEST 2018», который пройдет уже в мае этого года.

Как в отметил министр туризма Тверской области Иван Егоров, цель этого совещания - довольный турист и качественный турпродукт. В ходе защиты мероприятия были разобраны все детали: от концепции до установки точек питания. Именно такой подход к организации позволит превратить обычное мероприятие в драйвер развития.

Конаковским районом была представлена презентация Гастрономического фестиваля «Верещагин СЫРFEST 2018», и нужно отметить, что прошла она успешно. Экспертную оценку «Верещагин СЫРFEST 2018» получил от заместителя министра туризма Тверской области Александры Ильиной, а также от председателя Наблюдательного совета Национальной Ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ), основателя: национальной премии Russian Event Awards, Всероссийской туристской премии «Маршрут года», Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристский сувенир», Всероссийского конкурса «МедиаТур», премии в области развития общественных связей «RuPoR», генерального продюсера Всероссийского фестиваля-конкурса «Россия вдохновляет» Геннадия Шаталова и его заместителя Вероники Косых.

По словам заместителя главы администрации Конаковского района по развитию территории Дмитрия Брехова, были получены ценные советы и замечания по самой концепции и организации фестиваля, которые, несомненно, будут учтены.

Итак, первый в России Гастрономический фестиваль «Верещагин СЫРFEST 2018» пройдет 11-12 мая в Конаковском районе, в event-отель Конаково Ривер-Клаб.

Важно отметить, что фестиваль является муниципальным. Его организаторами стали, в первую очередь, администрация Конаковского района (фестиваль проводится в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском районе на 2018 - 2022 годы»), а также event-отель Конаково Ривер-Клаб и Молочная здравница (конаковский производитель молочной продукции, в том числе и сыров).

Почему в Конаковском районе, да еще и фестиваль сыра? Какое мы имеем к этому отношение? Дело в том, что в 1839 году родился Николай Васильевич Верещагин (старший брат художника Верещагина). Будучи молодым человеком с прогрессивными взглядами и строптивым характером, он женился на бывшей крепостной, не получив благословения отца. После венчания молодые уехали в Швейцарию, где Верещагин обучался у местного сыродела.

По возвращении на родину он взял кредит на открытие школы, чтобы обучать крестьян сыроварению, в 1866 году открыл первую в России артельную крестьянскую сыроварню в Корчевском уезде (ныне это Конаковский район). Именно на первой сыроварне Николая Верещагина была сварена первая головка сыра по секретному рецепту легендарного швейцарского GRUYERE! Потом Верещагин открыл ещё несколько сыроварен под Тверью и под Рыбинском, где начали готовить швейцарский и голландский сыры. В следующем десятилетии Верещагин освоил выпуск французских сыров и «нормандского масла», наладил производство английского сыра чеддер и получил за него высшие награды на международных выставках в Великобритании и России.

И именно в этом году мы попробуем вернуть вас к истокам сыроварения и познакомить с многообразием российских сырных сортов!

Итак, «Верещагин СЫРFEST 2018» - это фестиваль гастрономического искусства, где соберутся ведущие сыровары и сыроделы России, чтобы презентовать свои сырные шедевры, а также побороться за звание лучшего!

В программе: российские, швейцарские, итальянские секреты сыроварения; сырный флешмоб; выбор короля и королевы сыров, как сочетать сыр и вино, оформление сырных тарелок и многое другое. Для самых маленьких гостей фестиваля: творческие мастерские и сырные мастер-классы, надувной батутный городок, акробатический цирк, конный прокат, и это еще не все! ВСЕ ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ СТАНУТ УЧАСТНИКАМИ УСТАНОВКИ РЕКОРДА РОССИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ САМОГО БОЛЬШОГО ФОНДЮ!

Равнодушных не будет! Мягкие, плавленые, твердые, голубые, вареные, рассольные… А какой сыр любите вы?

Приезжайте на фестиваль, полюбите сыр так, как любим его мы!

Помни: пал травы ведет к страшным последствиям!

По состоянию на 11 апреля в Конаковском районе зарегистрировано уже 6 случаев несанкционированного пала травы как в городских, так и в сельских поселениях.

Хотим обратиться к жителям и гостям нашего района и еще раз напомнить о том, что пал травы может стать причиной природных пожаров, которые опасны как для природы, так и для человека.

Почему происходят постоянные поджоги травы? Среди населения до сих пор бытует заблуждение, что выжигание сухой растительности способствует ее лучшему росту. На самом деле выжигание сухой растительности и сельскохозяйственные палы - это настоящее экологическое бедствие. В результате выжигания обедняется видовой состав животного и растительного мира, происходит деградация растительного покрова, и вместо цветущего разнотравья появляется жесткозлаковая растительность. А уничтожение растительных остатков ведет к прекращению поступления в почву органических веществ, резко уменьшается количество гумуса и влаги.

К тому же, нередко палы сухой травы выходят из-под контроля и распространяются на очень большие расстояния, что часто приводит к лесным и торфяным пожарам, что повышает сложность их ликвидации.

Напоминаем: нарушение правил пожарной безопасности, несанкционированные палы сухой травы, разведение костров в не предназначенных для этого местах могут привести к гибели людей, стать причиной уничтожения жилых домов и объектов экономики.

В случае обнаружения очагов природных пожаров звоните 01 или в ЕДДС по тел. 4-97-78.

Пресс-служба Конаковского района.