Ученики XXI века

Двенадцать старшеклассников Конаковского района продолжают интеллектуальный марафон, победитель которого получит почетное звание «Ученик года-2018».



Конкурс, призванный утверждать образование как один из способов саморазвития и самовыражения личности, стимулировать активность и творческую деятельность учащихся, проходит в нашем районе уже в 16-й раз и традиционно организуется управлением образования администрации Конаковского района совместно с Центром внешкольной работы г. Конаково. Как обычно, конкурс имеет определенную тематическую направленность, и на этот раз большая часть конкурсных заданий отражает тему гражданской активности в рамках объявленного президентом Года добровольца (волонтера).

В числе участников конкурса - представители всех средних школ и гимназии № 5 г. Конаково, школы № 3 п. Редкино, школ п. Козлово, с. Завидово, с. Юрьево-Девичье. Каждый из конкурсантов имеет достаточно высокий средний балл успеваемости по итогам первого полугодия или первого триместра: средний балл всех конкурсантов - 4,8.

В соответствии с Положением, конкурс проводится в три этапа. О первом этапе, который был завершен 26 марта, нам рассказала председатель жюри конкурса заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования Л.Н.Кулиева:

- Первый этап проходил заочно. Ребята представили в управление образования разработанные ими проекты различной направленности, тему которых объединили строки стихотворения Ярослава Осипова:

Передай добро по кругу,

Сделай мир этот теплей,

Просто так, не как услугу,

Передай и не жалей.

Вторым домашним заданием стало сочинение-размышление на тему «Мой регион – территория больших возможностей», представляющее собой письменное изложение своей мировоззренческой позиции по вопросу развития нашего региона. Так, ученик Юрьево-Девичьевской школы Давид Скакодуб в своей работе написал: «На земле существует множество прекрасных и уникальных мест, поражающих человеческое воображение. Мой же регион - это маленький мир, кусочек русской земли, который восхищает своей природой, дарит возможность на лучшее будущее. Знайте, Тверская область - это территория больших возможностей и наше будущее!». «Путешественники называют Тверскую область сердцем России», - написала ученица школы с. Завидово Светлана Назарян. Про свою малую родину, частицу Тверской области, Вадим Потемкин говорит: «Нам, молодому поколению поселка Козлово, есть над чем работать, что брать в свои руки и развивать дальше. С гордостью могу сказать, что моя малая родина всегда будет территорией больших возможностей. Главное - уверенно шагать вперед и эти возможности претворять в жизнь». А ученица школы № 9 г.Конаково Елизавета Тюлюнова в своем сочинении доказывает, что «наш район имеет огромные возможности продолжать развиваться в различных направлениях. Было бы желание, а потенциал у нас есть!». Продолжая тему развития Конаковского района, ученик школы № 6 Никита Кидяев говорит: «На мой взгляд, самое важное - уделять как можно больше времени, сил и средств для развития подрастающего поколения». «Я нацелена внести свой вклад в развитие, процветание и совершенствование Тверской области - своей родной земли!» - написала ученица средней школы № 8 Полина Васильева, и с ней согласны все конкурсанты.

Для участия во втором этапе конкурса ребята собрались в Конаковской школе № 9 и провели здесь практически весь учебный день. Перед выполнением конкурсных заданий педагог дополнительного образования Ольга Гулеева провела с участниками веселую разминку, благодаря которой ученики разных школ познакомились, узнали понемногу друг о друге и сняли излишнее волнение. А заданий на втором этапе для них было подготовлено много.

Конкурс «Спринт эрудитов» включал тестовые задания из разных областей знаний и особых затруднений не вызвал. Старшеклассники привыкли к формату тестирования, за отведенные 20 минут они выбрали ответы на 20 заданий (как потом выяснилось, в большинстве ответы были правильные). Затем им предстояло защитить проекты или исследовательские работы, посвященные волонтерской деятельности в своих школах. Используя видеопрезентации, уверенно и эмоционально конкурсанты рассказывали о том, что уже сделано и что ещё предстоит сделать их волонтерским объединениям. Примечательно, что направления работы школьники выбрали разнообразные, это и помощь пожилым одиноким людям, и забота о детях из малообеспеченных семей, благоустройство территории и т.д. А для того, чтобы привлечь в ряды волонтеров как можно больше участников, авторам озвученных проектов необходимо обладать качествами лидеров, в том числе, ораторским мастерством. Поэтому логичным продолжением состязания стал конкурс ораторского искусства «Я считаю, что…», нацеленный на проверку умения конкурсантов публично представить свою точку зрения по случайно выбранной теме. Всего 30 секунд на подготовку, и начинающие ораторы изложили аудитории своё мнение о самых разных, но живо интересующих молодежь вещах, таких, как дружба, взаимоотношения с родителями, толерантность, виртуальное общение, карманные деньги и даже применение косметики в школе.

Следует отметить, что в паузах между заданиями конкурсанты активно общались между собой, поддерживали друг друга не как конкуренты, а как коллеги. Успевали поделиться впечатлениями с сопровождавшими их учителями, а после конкурса ораторского мастерства с удовольствием воспользовались возможностью задать свои вопросы членам жюри, предоставив те же 30 секунд на обдумывание ответов. Ребята спрашивали взрослых, почему их называют «потерянным поколением», что больше влияет на становление личности: школа или улица. А вопрос о том, для чего их заставляют читать «неинтересную» классическую литературу, прозвучал и в адрес корреспондента «Зари».

Укрепить родившийся в этот день командный дух недавно познакомившихся участников помог завершающий творческий конкурс. Разбившись на три группы, старшеклассники разработали свои варианты эмблемы Года добровольца, с помощью педагогов ЦВР воплотили их на бумаге, а затем презентовали перед членами жюри и зрителями. И это были, пожалуй, самые яркие и запоминающиеся минуты напряженного конкурсного дня.

Третий этап районного конкурса «Ученик года-2018» состоится 25 апреля на сцене ДК «Современник» и обещает быть ещё более ярким и захватывающим. В предстоящем театрализованном празднике будут участвовать пять финалистов, набравших в сумме наибольшее количество баллов. Конкурсантам, вышедшим в финал, предстоит выполнить задание-экспромт, суть которого они узнают перед началом состязания, а также вместе с группами поддержки финалисты представят домашнее задание на тему «Я - ученик XXI века!».

Наталья БАРАНОВСКАЯ.