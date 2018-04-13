СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ *

Шахматы КОМАНД БЫЛО НЕМНОГО



В субботу в конаковском шахматном клубе на Гагарина, 29 прошло командное первенство по быстрым шахматам среди школьников Конаковского района, организованное управлением образования администрации Конаковского района совместно с КРОО «Шахматный клуб».

Участие в нем приняли всего 4 команды, причем 3 из них представляли учебные заведения г. Конаково, и только одна приехала из района, из 2-й Новозавидовской средней школы. Помимо командного первенства, учитывался и личный зачет среди 16 участников. В результате игр командные места распределились следующим образом:

1 место - ДЮСШ «Олимп» Конаковского района (20,5 очков)

2 место – школа-гимназия № 5 г. Конаково (19 очков)

3 место – МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский (18,5 очков)

4 место – МБОУ СОШ № 8 г. Конаково (9,5 очков).

В личном зачете первым стал Кирилл Воробьев (гимназия № 5), вторым – Никита Шилкин (ДЮСШ «Олимп») и третьим Антон Поляков (ДЮСШ «Олимп»).

В ближайших планах - игры открытого чемпионата Конаковского района (он начнётся с 14 апреля), районный этап кубка области по быстрым шахматам (30 апреля), игры на Кубок главы района, а в начале мая пройдут турниры к Дню Победы, в том числе и блиц-турниры. По словам тренера шахматной секции Николая Лукаша, на эти соревнования ожидается гораздо большее число участников, следовательно, и конкуренция будет выше.

Остается только добавить, что с середины марта все занятия и соревнования как среди детей, так и среди взрослых, идут в помещении, отремонтированном силами администрации Конаковского района.

Кирилл НОВИКОВ.

КАРЕЛЬСКИЕ ПОБЕДЫ

С 6 по 8 апреля в Кондопоге проходили ХV открытое первенство и чемпионат Республики Карелия по вольной борьбе памяти тренера Н.В.Манойлина. Соревнования собрали более трёхсот участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Кондопоги, Северодвинска, Североонежска, Чехова, Старой Руссы, Тихвина, Кингисеппа, Раменского, Гатчины, Бокситогорска, Сестрорецка, Всеволожска, Вологды и других городов России.

Тверской регион представляла команда борцов из села Городня Конаковского района, занимающихся вольной борьбой под руководством тренера Алексея Овчинникова. В результате двухдневных напряжённых поединков на борцовских коврах чемпионами республики Карелия стали Софья Жданова и Арина Медведева, бронзовые награды завоевали Иван Вишняков, Максим Кувязев и Сергей Устинов.

Также Софья Жданова была награждена специальным призом соревнований «За лучшую технику», а Егор Васильев получил приз «За волю к победе», продемонстрировав пример мужества в двух борцовских поединках.

Также с 4 по 6 апреля в Воронеже проходило первенство ЦФО по спортивной борьбе, на котором в дисциплине «женская борьба» серебряным призёром соревнований стала Анастасия Бороненкова, являющаяся воспитанницей тренера Алексея Овчинникова.

ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД

Как сообщила «Заря» в прошлом номере, на областной коллегии спорткомитета на прошлой неделе были подведены итоги областного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной работы среди муниципальных образований. Сообщаем подробности.

В сведения для участия в конкурсе было обработано 129 статистических отчетов с поселений, организаций, учреждений, предприятий, клубов, в течение месяца была проведена огромная работа собранных и выверенных отделом молодежной политики, культуры и спорта отчетов. При подсчете и определении лучших муниципальных образований были решающими 7 критериев, каждый из которых содержал еще несколько подпунктов:

1. Массовый спорт (учитывались показатели: 1) доля населения, систематически занимающегося, от численности населения района 3 - 79 лет); 2) доля спортсменов, получивших за год массовые разряды; 3) участие в региональных и официальных соревнованиях.

2. Детско-юношеский спорт в спортивных учреждениях (учитывались показатели: 1) доля занимающихся в спортивных школах; 2) численность тренеров.

3. Адаптивная физическая культура (учитывался показатель - доля занимающихся людей с ограниченными возможностями).

4. ГТО (учитывался показатель - доля граждан, принявших участие в тестировании.

5. Материально-техническая база ФКиС (учитывались показатели: 1). единовременная пропускная способность спортивных сооружений; 2). спортивные объекты, введенные в эксплуатацию.

6. Физкультурно-спортивные мероприятия (учитывались показатели: 1). доля населения, принявшего участие в муниципальных мероприятиях; 2). доля населения, принявшего участие в областных соревнованиях; 3). доля спортсменов, получивших первый спортивный разряд и «кандидат в мастера спорта»).

7. Финансирование ФКиС за счет МО в расчете на одного жителя: здесь учитывались средства на поездки, проведение, строительство, содержание учреждений спортивной направленности, аренда.

Итог первой группы, куда входят Тверь, Торжок, Ржев, Вышний Волочек, Калининский район, Кимры и Конаковский район, - первое место заработал наш район, которое мы держим уже третий год подряд!

Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района благодарит всех руководителей спортивных учреждений, тренеров, общественников, преподавателей физической культуры и спорта, руководителей районных федераций по видам спорта, руководителей спортивных клубов за огромную проведенную работу и результативность во благо Конаковского района.

А. ФЕДОТОВА,

заведующая ОМПКиС администрации Конаковского района.