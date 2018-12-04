Педагогу из Удомли Тамаре Цапиевой присвоено звание Заслуженного учителя РФ

За заслуги в сфере образования и многолетнюю добросовестную работу Тамаре Цапиевой, преподавателю математики Удомельской средней общеобразовательной школы №5 с углубленным изучением предметов, присвоено почётное звание Заслуженного учителя Российской Федерации. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. С признанием трудовых достижений на государственном уровне педагога поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Для коллег и воспитанников Вы являетесь педагогом с большой буквы. Незаурядные профессиональные и человеческие качества снискали Вам авторитет ответственного и компетентного специалиста, глубоко преданного делу», — говорится в телеграмме от имени главы региона.

Тамара Васильевна Цапиева — учитель математики высшей квалификационной категории, в отрасли образования трудится более 30 лет. В преподавательской деятельности применяет современные методики, работает над формированием метапредметных навыков, развитием творческих способностей детей, ведёт спецкурсы по авторской программе, руководит группой 8 класса федеральной заочной физико-технической школы при Московском физико-техническом институте.

Педагог проводит интеллектуальные игры и конкурсы в рамках месячника математики в школе, является организатором районных мероприятий «Физико-математический брейн-ринг», олимпиад «Энергетик», «Юный математик».

Ученики Тамары Цапиевой традиционно показывают высокие результаты по итогам государственной итоговой аттестации, являются неоднократными победителями олимпиады Росатома «Шаг в будущее», призёрами метапредметной олимпиады проекта «Школа Росатома», принимают активное участие во всероссийской олимпиаде школьников по математике, в международном математическом конкурсе «Кенгуру», молодёжном предметном чемпионате по математике.

В течение 20 лет Тамара Цапиева руководит районным методическим объединением учителей математики. В 2015 году стала одним из инициаторов создания Ассоциации учителей и преподавателей математики Тверской области.

В 1999 году Тамара Цапиева награждена почётной грамотой Министерства образования РФ, в 2010 году получила звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации». Является победителем конкурса приоритетного национального проекта «Образование», лауреатом всероссийского конкурса педагогов «Образование: взгляд в будущее», победителем первого регионального конкурса методических разработок «Новые идеи - 2016».

Пресс-служба Правительства Тверской области.