12 апреля – День космонавтики

Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Днем космонавтики!

Этот праздник вызывает гордость за нашу страну и напоминает всему миру об историческом событии – первом полете человека в космос, состоявшемся 12 апреля 1961 года.

Подвиг нашего легендарного соотечественника Юрия Гагарина стал символом наступления новой эры в развитии мировой цивилизации, результатом выдающихся достижений отечественной науки.

Тверская область гордится своей сопричастностью к успехам страны в покорении космоса. В историю нашего региона вписаны имена ученых, конструкторов, космонавтов, создававших космические технологии и осваивавших внеземное пространство.

Желаю работникам космической отрасли успехов и новых профессиональных свершений! Крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии в созидательном труде всем жителям Тверской области!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.