Надежда Сушко: «Меры демографической поддержки должны касаться не только повышения рождаемости, но и здоровьесбережения граждан»

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тверской области Надежда Сушко поддержала инициативу губернатора Игоря Рудени по формированию приоритетного регионального проекта в сфере демографии, а также обозначила ключевые акценты, которые, по ее мнению, должны быть учтены при разработке документа.

«Меры по улучшению демографической ситуации в Тверской области, несомненно, нужны, и они должны касаться не только повышения рождаемости, но также здоровьесбережения граждан и снижения смертности, – отметила Надежда Сушко. – Необходимо обеспечить комфортные условия жизни для людей, чтобы они могли планировать семью, быть уверенными в завтрашнем дне и будущем своих детей».

Надежда Сушко прокомментировала предложение губернатора Игоря Рудени об участии общественности и профильных экспертов в формировании приоритетного проекта.

«Представители Общероссийского народного фронта готовы принять участие в разработке регионального проекта в сфере демографии. Со своей стороны, мы хотим в первую очередь обратить внимание на развитие профилактической медицины, которая позволит сохранить контингент здоровых, выявляя факторы риска для здоровья», – заявила сопредседатель регионального штаба ОНФ.

По ее мнению, следует также обратить внимание на проблему доступности медицинской помощи в малых населенных пунктах.

«Ранее к этому Общероссийский народный фронт призвал президент России Владимир Путин», – отметила Надежда Сушко.

Губернатор Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области 10 апреля поручил по аналогии с приоритетными национальными проектами разработать и до 1 июня текущего года вынести на рассмотрение приоритетный региональный проект в сфере демографии. Как подчеркнул глава Верхневолжья, проект должен охватывать комплекс мер, направленных на повышение качества жизни людей в целом.

«Это одно из ключевых направлений нашей работы, от которого будет зависеть будущее Тверской области. Основная задача – обеспечить прирост коренного населения региона. Важно, чтобы социальные меры поддержки дополнялись мерами экономического развития – созданием новых рабочих мест, новых производств, развитием туризма», – отметил Игорь Руденя.

В ноябре прошлого года по инициативе Президента России Владимира Путина был принят комплекс мер, которые направлены на улучшение демографической ситуации в стране. Тверская область включилась в реализацию «демографического пакета». На эти цели региону в 2018 году предусмотрено 1,8 млрд рублей.

Павел Голованов.