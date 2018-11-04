В Тверской области динамика снижения смертности в 2017 году оказалась лучше среднероссийских показателей

В Тверской области смертность в 2017 году снизилась на 4,5%. Эта динамика практически соответствует среднему уровню по ЦФО (4,4%) и превышает общероссийский уровень (3,9%). Показатели были представлены 10 апреля на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. Главной темой стало обсуждение системы мер по улучшению демографии в 2018 – 2021 годах.

В целом, Тверская область последовательно снижает показатели смертности, однако пока они остаются достаточно высокими – 16,9 случаев на 1 тыс. населения, по данным Минздрава РФ. Это объясняется, в том числе, эффектом «высокой базы». Так, в 2010 году разница между уровнем смертности в Тверской области и, в целом, по стране составляла почти 5,9 промилле, в 2016-м – 4,8 промилле. В 2017 году разрыв сократился до 4,5 промилле.

Губернатор Игорь Руденя назвал работу по улучшению демографических показателей одним из ключевых направлений.

«Основная задача – обеспечить прирост коренного населения региона. Важно, чтобы социальные меры поддержки дополнялись мерами экономического развития – созданием новых рабочих мест, новых производств, развитием туризма», – отметил Игорь Руденя.

По его инициативе в Тверской области будет разработан и до 1 июня представлен на рассмотрение приоритетный региональный проект в сфере демографии. Предполагается, что к 2021 году коэффициент смертности снизится до 14 человек на 1 тысячу населения, а рождаемость, наоборот, повысится с 10 до 11 человек на 1 тысячу жителей Верхневолжья, что позволит стабилизировать численность населения Тверской области.

Ожидается, что улучшению демографической ситуации в Верхневолжье будет, в первую очередь, способствовать реализация «демографического пакета», разработанного по инициативе Президента России Владимира Путина. На эти цели региону в 2018 году предусмотрено 1,8 млрд рублей.

В решении демографических задач особое внимание будет уделяться улучшению репродуктивного здоровья населения, применению вспомогательных репродуктивных технологий, профилактике и снижению числа абортов, поддержке молодых семей, содействию занятости молодых родителей, улучшению жилищных условий. Кроме того, будет усилена работа по профилактике, своевременному выявлению и лечению заболеваний, формированию здорового образа жизни у населения, развитию высокотехнологичной медицинской помощи.

Михаил Бородов