Тверская область первой в стране перешла на вещание «Радио России» в FM-диапазоне

11 апреля дан официальный старт запуску FM-вещания «Радио России» в Тверской области. В торжественной церемонии приняли участие Губернатор Игорь Руденя, заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, полномочный представитель генерального директора ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» в Центральном Федеральном округе Виктор Конин, директор филиала РТРС «Тверской областной радиотелевизионный передающий центр» Павел Антипов, директор филиала ВГТРК «Тверь» Дмитрий Плаксин.

«Мы сейчас активно занимаемся развитием информационного пространства. Сегодня у нас почти полная зона покрытия региона в стандарте FM, и это другой уровень радиовещания. Важно, что теперь государственные радиопрограммы станут еще более доступными для населения», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня произошло эпохальное событие, это большой подарок нашим радиослушателям. Я хочу поблагодарить Губернатора Тверской области, который нас поддержал. Теперь многое зависит от ВГТРК, чтобы этот ресурс был наполнен хорошими программами», - сказал Рифат Сабитов.

Тверская область стала первой в стране, где вещание «Радио России» переведено с УКВ в FM-диапазон. Для этого более чем в 20 населённых пунктах Тверской области было установлено современное радиопередающее оборудование. Как сообщил Павел Антипов, теперь охват населения вещанием канала «Радио России» увеличился почти на 24% и составляет около 88%. Канал, который выполняет как информационную, так и просветительскую миссию, можно слушать не только дома, но и в дороге.

В рамках второй очереди в Тверской области планируется установить ещё несколько радиопередатчиков. Это позволит увеличить охват населения вещанием «Радио России» до 98%.

Пресс-служба Правительства Тверской области