Омбудсмен Надежда Егорова примет участие в разработке приоритетного проекта по улучшению демографии, который инициировал губернатор Игорь Руденя

Уполномоченный по защите прав человека в Тверской области Надежда Егорова выразила готовность принять участие в разработке приоритетного регионального проекта в сфере демографии, о котором заявил на заседании областного правительства 10 апреля губернатор Игорь Руденя.

«Меня порадовало, что вопрос о демографии стал главным на заседании Правительства Тверской области», – отметила Надежда Егорова.

По ее словам, Аппарат Уполномоченного, готовя доклад о соблюдении прав, свобод и законных интересов человека, акцентировал внимание на необходимости разработки комплексных мер по улучшению демографической ситуации в Верхневолжье.

«Мы планировали обсудить эти вопросы на заседании экспертного совета при Уполномоченном в мае этого года, но губернатор Игорь Руденя нас опередил», – сказала Надежда Егорова, подчеркнув, что ключевые направления демографического проекта уже были обозначены на заседании Правительства Тверской области 10 апреля.

Надежда Егорова подчеркнула, что среди членов экспертного совета есть, в том числе, специалисты по вопросам демографического развития.

«Мы обязательно представим свои предложения по формированию приоритетного регионального проекта в сфере демографии. В частности, дополним его кругом вопросов, касающихся охраны окружающей среды и ее воздействия на продолжительность жизни», – заявила Надежда Егорова.

По мнению губернатора Игоря Рудени, проект должен охватывать комплекс мер, направленных на повышение качества жизни людей в целом.

Первоочередная задача – увеличение рождаемости. В ее решении особое внимание будет уделяться улучшению репродуктивного здоровья населения, применению вспомогательных репродуктивных технологий, профилактике и снижению числа абортов, поддержке молодых семей, содействию занятости молодых родителей, улучшению жилищных условий.

Другое важнейшее направление – снижение смертности. Планируется усилить работу по профилактике, своевременному выявлению и лечению заболеваний, формированию здорового образа жизни у населения, развитию высокотехнологичной медицинской помощи.

Губернатор Игорь Руденя поручил разработать приоритетный региональный проект в сфере демографии до 1 июня, пригласив к экспертной деятельности представителей медицинского сообщества и других сфер.

Павел Голованов