ГРАМОТНЫХ ОБМАНУТЬ НЕПРОСТО

Редкинские школьники прошли инструктаж по финансовой грамотности у специалистов тверского отделения «Банка России»

В среду, в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, в средней школе № 2 посёлка Редкино специалистами Тверского отделения ГУ «Банк России» по ЦФО был проведен урок финансовой грамотности среди школьников 10-11 классов. В гости к одиннадцатиклассникам приехали заместитель управляющего отделением Вадим Тетин, ответственный сотрудник по организации мероприятий по финансовой грамотности Андрей Андрощук и пресс-секретарь отделения банка Людмила Максимчук. Вадим Тетин рассказал подросткам о кибербезопасности в финансовых делах, о способах мошенничества в сфере банковских карт и о многом другом. По словам директора школы Антонины Орловой, в школе данной теме уделяется большое внимание, учащиеся участвовали в онлайн-уроках по финграмотности и подросткам эта тема очень нравится, поскольку, она современна, актуальна и с этим подрастающее поколение будет регулярно сталкиваться в реальной жизни.

Позже Вадим Тетин пояснил нашему корреспонденту, что специалисты Банка России помимо проведения онлайн-уроков, основной плюс которых в том, что они охватывают значительную часть аудитории, стараются проводить и «живые» лекции для подрастающего поколения. Все-таки, в непосредственном контакте с аудиторией есть преимущество: усвояемость информации выше, обратная связь стопроцентная, подростки могут задавать свои вопросы и получать на них развернутые ответы. Выбор поселка Редкино и именно этой школы не был связан с какими-то преимуществами: такие выездные уроки проводятся тверским отделением «Банка России» и в других районах области, но исходя из возможностей ресурсов и времени, они пока проводятся в муниципальных образованиях ближе всего расположенных в Твери. Впрочем, есть какая-то школа из удаленных районов обратится с заявкой и попросит провести такие уроки у них – сотрудники «Банка России» найдут возможности это сделать. Остается добавить, что в редкинской школе эти уроки проводились в взаимодействии с управлением образования администрации Конаковского района и в будущем они не ограничиваются только школами. «Банк России» готов проводить их в любых образовательных учреждениях, а также в детских и молодежных лагерях в период каникул.

М. МАЛАХОВ. Фото автора.