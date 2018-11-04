22,7 млн рублей направлено на мероприятия по газификации в семи районах Тверской области

В Тверской области 22,7 млн рублей направлено на финансирование мероприятий, связанных с газификацией населенных пунктов региона в 2018 году. Средства предусмотрены в рамках государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016-2021 годы. Решение принято на заседании областного Правительства, которое 10 апреля провел Губернатор Игорь Руденя.

Как отметил Игорь Руденя, задача на ближайшие годы – обеспечить системную работу по дальнейшей газификации региона, в том числе реализацию договорённостей, достигнутых с компанией «Газпром».

12,3 млн рублей направят на строительство газовых сетей в рамках программы ООО «Газпром межрегионгаз». Средства предусмотрены на выполнение строительно-монтажных работ в 12 населенных пунктах Осташковского городского округа, Старицкого, Калязинского районов. Это позволит перевести на природный газ три школы, детский сад, два дома культуры и библиотеку, а также 816 домовладений, где проживают более 1870 человек.

10,4 млн рублей выделяется на проектно-изыскательские работы в Рамешковском, Бежецком, Лихославльском и Конаковском районах, где планируется построить газовые сети в 12 населенных пунктах, перевести на природный газ школу, два детских сада, два фельдшерско-акушерских пункта, дом культуры, 1037 домовладений, где проживают 2300 человек.

Справочно: К 2021 году в Тверской области планируется построить свыше 1102 км газовых сетей. На эти цели будет направлено более 2,2 млрд рублей – это средства муниципальных, регионального и федерального бюджетов, а также финансирование за счет спецнадбавок к тарифам за транспортировку газа.

В 2018 году в Тверской области запланировано 60 мероприятий, связанных с газификацией социальных объектов, жилищно-коммунального комплекса, промышленных производств. Всего в текущем году предусмотрено строительство свыше 270 км и проектирование более 290 км газовых сетей, газификация около 17140 домовладений.

Пресс-служба Правительства Тверской области.