Артур Бабушкин: «Задача всех ветвей власти – реализовать в полном объеме демографический проект, предложенный губернатором Игорем Руденей»

Председатель постоянного комитета по социальной политике Законодательного собрания Тверской области Артур Бабушкин назвал своевременным предложение губернатора Игоря Рудени о формировании приоритетного регионального проекта в сфере демографии.

«Вопросы демографии в Тверской области стоят остро на протяжении долгого времени. Необходимость системных решений в этой сфере назрела давно. Комплекс мер, который обсуждался на заседании регионального правительства, позволит улучшить демографическую ситуацию, – считает Артур Бабушкин. – В том числе он поможет укоренить мысль о том, что семьи должны быть большими, детей должно быть много».

По мнению депутата, задача всех ветвей власти – в полном объеме обеспечить реализацию мероприятий, которые войдут в приоритетный региональный проект по улучшению демографии.

«Это важный шаг власти к повышению уровня жизни в Тверской области», – считает Артур Бабушкин.

На заседании Правительства Тверской области 10 апреля обсуждались меры по улучшению демографической ситуации в регионе в 2018-2021 годах. Главными показателями этой работы должны стать повышение рождаемости и снижение смертности, рост продолжительности жизни населения.

«Это одно из ключевых направлений нашей работы, от которого будет зависеть будущее Тверской области. Основная задача – обеспечить прирост коренного населения региона. Важно, чтобы социальные меры поддержки дополнялись мерами экономического развития – созданием новых рабочих мест, новых производств, развитием туризма», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Глава региона поручил разработать и до 1 июня вынести на рассмотрение приоритетный региональный проект в сфере демографии. Как подчеркнул Игорь Руденя, проект должен охватывать комплекс мер, направленных на повышение качества жизни людей в целом.

Павел Голованов.