В Твери отмечают 30-летие со дня премьеры моноспектакля «Михаил Тверской»

В год 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского отмечается 30-летие со дня премьеры в академическом театре драмы моноспектакля «Михаил Тверской». 11 апреля зрители увидят юбилейный спектакль и почтят память небесного заступника Верхневолжья.

Центральные мероприятия, приуроченные к 700-летию подвига Михаила Тверского, пройдут в столице Верхневолжья 5 декабря. Губернатор Игорь Руденя неоднократно отмечал значимость этой даты для Тверской области, России и всего православного мира.

«Наша задача – достойно и качественно организовать весь комплекс мероприятий: духовных, научно-просветительских, туристических, а также культурно-массовых», – отметил Игорь Руденя на совещании по подготовке к этому событию.

В 1988 году на малой сцене драмтеатра Заслуженный артист России, почетный гражданин Твери Георгий Пономарев представил премьеру моноспектакля «Михаил Тверской» по мотивам романа Дмитрия Балашова «Великий стол».

За 30 лет спектакль увидели зрители не только Твери, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Буденновска. Фрагмент спектакля на немецком языке был сыгран в городе-побратиме Твери Оснабрюке.

В 2009 году постановка включена в программу Дней славянской письменности и культуры. В 2015 году спектакль сыгран в Ингушетии, где было найдено место гибели святого благоверного князя.

Интерес публики к спектаклю также связан со значительной общественной и исторической работой, которую ведет Георгий Пономарев в целях популяризации имени князя. Актер с 1994 года является председателем Общества Михаила Ярославича Тверского, занимается исследованиями, связанными с жизнью и подвигом Михаила Тверского. Выпустил ряд книг о князе и его супруге Анне Кашинской, Бортеневской битве, расследование о месте гибели Михаила Тверского.

Справочно: В Тверской области разработан маршрут «Средневековая Тверь» по местам, связанным с жизнью Михаила Тверского. Исторический маршрут общей протяжённостью около 350 км проходит через Завидово, Городню, Тверь, Старицу. В мае 2018 года пройдет инфотур для федеральных и региональных туроператоров.

Пресс-служба Правительства Тверской области.