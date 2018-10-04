«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК» НА «ПРОЛЕТАРКЕ»- ОТ 8 и ВЫШЕ…

14 апреля в 17 впервые на главной сцене Тверского областного Дворца
культуры «Пролетарка» состоится Гала-концерт III-го открытого конкурса-фестиваля
эстрадно-джазового исполнительства «Музыкальный перекресток».
Главная цель его организаторов - Тверского колледжа культуры им. Н.А.Львова-
поддержка талантливых вокалистов и инструменталистов, а также развитие их
творческого потенциала.
Около 150 заявок от участников и коллективов
образований Верхневолжья и Подмосковья в возрасте от 10 до 25 лет поступило в
оргкомитет для прохождения конкурса. Среди них - ученики детских музыкальных школ,
детских школ искусств, музыкальных лицеев, эстрадно-джазовых коллективов, вокальных
студий, студий эстадно - джазового искусства в возрастных категориях: 10-13 лет, 14-17
лет, 18-20 лет, 21-25 лет. Одним словом, все те, кто не мыслит себя без музыки и весны!
С учетом большого количества звонков и заявок от юных подрастающих талантов,
а также их родителей, организаторы мероприятия приняли решение о дополнительной
номинации в возрастной категории 8-10 лет. Отныне и самых маленьких ярких
исполнителей эстрадной и джазовой музыки соберет Тверь на лучших концертных
площадках города.
Всенародная популярность «Музыкального перекрестка» побудила оргкомитет
расширить не только границы, но и площади фестивального движения. Благодаря чему,
конкурсные прослушивания будут проводиться в этом году 13 и 14 апреля параллельно на
двух сценах - Тверского колледжа культуры им. Н.А.Львова и Тверского областного
Дворца культуры «Пролетарка».
Участников и руководителей музыкальных студий и учреждений ожидают мастер-
классы и круглые столы от членов жюри - профессиональных деятелей культуры из
разных стран. В его составе: Денис Гладкий и Александр Новиков (группа «Интонация»-
лауреаты премии «Золотой Граммофон», Руслан Масюков – певец, автор-исполнитель,
серебряный призер пятой «Фабрики звезд» под руководством А.Пугачевой, эстрадная
певица и автор песен, обладатель Гран-при конкурса «Я люблю тебя , Россия» - Арсения и
Завершится мероприятие церемонией награждения лучших и Гала-концертом в
большом зале Дворца культуры «Пролетарка».