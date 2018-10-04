«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК» НА «ПРОЛЕТАРКЕ»- ОТ 8 и ВЫШЕ…

14 апреля в 17 впервые на главной сцене Тверского областного Дворца

культуры «Пролетарка» состоится Гала-концерт III-го открытого конкурса-фестиваля

эстрадно-джазового исполнительства «Музыкальный перекресток».

Главная цель его организаторов - Тверского колледжа культуры им. Н.А.Львова-

поддержка талантливых вокалистов и инструменталистов, а также развитие их

творческого потенциала.

Около 150 заявок от участников и коллективов

образований Верхневолжья и Подмосковья в возрасте от 10 до 25 лет поступило в

оргкомитет для прохождения конкурса. Среди них - ученики детских музыкальных школ,

детских школ искусств, музыкальных лицеев, эстрадно-джазовых коллективов, вокальных

студий, студий эстадно - джазового искусства в возрастных категориях: 10-13 лет, 14-17

лет, 18-20 лет, 21-25 лет. Одним словом, все те, кто не мыслит себя без музыки и весны!

С учетом большого количества звонков и заявок от юных подрастающих талантов,

а также их родителей, организаторы мероприятия приняли решение о дополнительной

номинации в возрастной категории 8-10 лет. Отныне и самых маленьких ярких

исполнителей эстрадной и джазовой музыки соберет Тверь на лучших концертных

площадках города.

Всенародная популярность «Музыкального перекрестка» побудила оргкомитет

расширить не только границы, но и площади фестивального движения. Благодаря чему,

конкурсные прослушивания будут проводиться в этом году 13 и 14 апреля параллельно на

двух сценах - Тверского колледжа культуры им. Н.А.Львова и Тверского областного

Дворца культуры «Пролетарка».

Участников и руководителей музыкальных студий и учреждений ожидают мастер-

классы и круглые столы от членов жюри - профессиональных деятелей культуры из

разных стран. В его составе: Денис Гладкий и Александр Новиков (группа «Интонация»-

лауреаты премии «Золотой Граммофон», Руслан Масюков – певец, автор-исполнитель,

серебряный призер пятой «Фабрики звезд» под руководством А.Пугачевой, эстрадная

певица и автор песен, обладатель Гран-при конкурса «Я люблю тебя , Россия» - Арсения и

Завершится мероприятие церемонией награждения лучших и Гала-концертом в

большом зале Дворца культуры «Пролетарка».