В Тверской области в 2018 году отремонтируют более 425 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения

Объём дорожного фонда Тверской области в 2018 году увеличен и составит более 6,9 млрд рублей. Соответствующие изменения приняты 10 апреля на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя. Рост финансирования обеспечен за счёт дополнительных доходов, остатка неизрасходованных средств дорожного фонда и федеральных ассигнований за 2017 год. Работы в этом году запланированы более чем на 425 километрах дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

«Необходимо обеспечить скорейшее доведение средств до территорий. Все работы должны быть проведены вовремя и при благоприятных погодных условиях. Оплата должна осуществляться только по факту выполнения 100% объёма работ, приёмка и контроль — в соответствии с региональными стандартами качества», — обозначил Игорь Руденя.

Глава региона поручил вести ежемесячный мониторинг хода ремонтных работ.

Более 5,4 млрд рублей будет направлено на приведение в порядок дорог регионального значения. В программе дорожных работ на 2018 год — 51 объект на региональных магистралях. Из них 11 объектов дорожного строительства и 40 объектов капитального ремонта общей протяжённостью свыше 306 километров.

На ремонт дорог местного значения муниципалитетам будет предоставлено более 1,5 млн рублей. Ещё более 320 млн рублей составит софинансирование из бюджетов муниципальных образований. Запланированы работы на 186 объектах общей протяжённостью около 120 километров.

«Особое внимание следует уделить транзитным дорогам в крупных населённых пунктах. Будем финансово поддерживать муниципалитеты, чтобы дорожная сеть региона развивалась», — подчеркнул Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области