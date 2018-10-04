Губернатор Игорь Руденя обсудил с президентом ПАО«Ростелеком» Михаилом Осеевским развитие информационно- коммуникационной сети Верхневолжья

10 апреля Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел встречу с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским. Речь шла о развитии единой информационно-коммуникационной сети Верхневолжья, комплекса «Безопасный город», системы 112. В обсуждении приняли участие члены Правительства области, руководство тверского филиала компании.

«У «Ростелекома» большой опыт развития локальных информационных систем и систем защиты информации, обеспечения правительственной, внутренней и международной связи РФ. Что касается наших совместных проектов, самые основные – это «Безопасный город» и система 112», – отметил Игорь Руденя, комментируя итоги встречи представителям СМИ.

Губернатор подчеркнул: важно, чтобы системы, направленные на обеспечение безопасности жителей, эффективно работали во всех районах Тверской области, охватили дороги, социальные и инфраструктурные объекты.

Одно из ключевых направлений – внедрение информационных систем в здравоохранение. По мнению Игоря Рудени, возможности телемедицины нужно использовать в центральных районных больницах, фельдшерско-акушерских пунктах, офисах врачей общей практики.

«В прошлом году начали и в этом году завершим подключение всех медицинских учреждений к высокоскоростному интернету. Сегодня цифровые технологии являются неотъемлемой частью жизни человека, бизнеса, государства. Мы последовательно развиваем современную инфраструктуру», – сказал Михаил Осеевский.

В 2018 году проект охватит более 240 медицинских организаций, в 2017-м доступ к интернету обеспечен в 99.

На встрече обозначены другие направления сотрудничества Правительства области с компанией «Ростелеком». Среди них – устранение цифрового неравенства. Проект предполагает строительство в 176 населенных пунктах почти 2 тыс. км волоконно-оптических линий связи. Более 62 тысяч человек получат возможность доступа к высокоскоростному интернету. В планах компании на 2018 год – строительство почти 400 км волоконно-оптических сетей.

Кроме того, «Ростелеком» обеспечивает связь в ходе сдачи школьниками единого государственного экзамена. В этом году он-лайн трансляции будут организованы в 467 аудиториях.

Как отметил Игорь Руденя, очень важно, чтобы компания продолжила участие в ключевых проектах, которые реализуются в Тверской области. В том числе приняла участие в развитии систем фото- и видеофиксации на дорогах, организации весогабаритного контроля, информатизации органов власти, создании единого информационного пространства геоданных.

Пресс-служба Правительства Тверской области