Каринэ Конюхова: «Необходимо развитие скриннинговых программ по своевременному выявлению онкозаболеваний»

Главный врач Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева Каринэ Конюхова прокомментировала заседание Правительства Тверской области, на котором губернатор Игорь Руденя заявил о разработке приоритетного регионального проекта в сфере демографии.

«Это актуальная задача для Тверской области, и очень важно, что губернатор Игорь Руденя предлагает проектный подход. Считаю, что в первую очередь в регионе должна быть выстроена современная комплексная система ранней диагностики и эффективного лечения онкологических заболеваний», – сказала Каринэ Конюхова.

По ее мнению, в регионе необходимо развитие скрининговых программ, которые позволят вести своевременную профилактическую работу и выявлять опасные заболевания, в том числе рак шейки матки и рак молочной железы у женщин детородного возраста, на ранних стадиях, когда возможно полное излечение.

«У нас для этого есть все возможности, – считает Каринэ Конюхова. – Уже стала «золотым стандартом» процедура жидкостной цитологии. За прошедший год у 82,9% онкобольных, обратившихся в Центр, заболевание было выявлено на 1-й и 2-й стадии, что позволило начать эффективное лечение. Это очень хороший показатель, демонстрирующий результативность скрининговых программ».

Отметим, что в феврале Каринэ Конюхова стала лауреатом всероссийской премии «Будем жить!» Награду присвоили одному из отделений Центра специализированных видов медицинской помощи им. Аваева – «Клинике женского здоровья» в номинации «Лучший проект в онкологии».

Эксперт также обратила внимание на необходимость профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку.

«В 2016 году процент вертикальной передачи ВИЧ-инфекции составил 0,68%, то есть в 2,5 раза меньше, чем в среднем по России. А в 2017 году в Тверской области не было ни одного случая! Это результат нашей профилактической работы, которую необходимо продолжить в рамках регионального приоритетного проекта», – подчеркнула Каринэ Конюхова.

10 апреля губернатор Игорь Руденя поручил по аналогии с приоритетными национальными проектами разработать и до 1 июня текущего года вынести на рассмотрение Правительства Тверской области приоритетный региональный проект в сфере демографии. В его формировании примут участие представители медицинского сообщества, других сфер. Одно из важнейших направлений проекта – снижение смертности. Планируется усилить работу по профилактике, своевременному выявлению и лечению заболеваний, формированию здорового образа жизни у населения, развитию высокотехнологичной медицинской помощи.

Павел Голованов.