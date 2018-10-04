В Тверской области разработают приоритетный региональный проект по улучшению демографии

На заседании Правительства Тверской области, которое 10 апреля провел Губернатор Игорь Руденя, обсудили меры по улучшению демографической ситуации в регионе в 2018-2021 годах. Главными показателями этой работы должны стать повышение рождаемости и снижение смертности, рост продолжительности жизни населения.

«Это одно из ключевых направлений нашей работы, от которого будет зависеть будущее Тверской области. Основная задача – обеспечить прирост коренного населения региона. Важно, чтобы социальные меры поддержки дополнялись мерами экономического развития – созданием новых рабочих мест, новых производств, развитием туризма», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

В ноябре прошлого года по инициативе Президента России Владимира Путина был принят комплекс мер, которые направлены на улучшение демографической ситуации в стране. Тверская область включилась в реализацию «демографического пакета». На эти цели региону в 2018 году предусмотрено 1,8 млрд рублей.

Глава региона поручил по аналогии с приоритетными национальными проектами разработать и до 1 июня текущего года вынести на рассмотрение приоритетный региональный проект в сфере демографии. В его формировании примут участие представители медицинского сообщества, других сфер.

Как подчеркнул Игорь Руденя, проект должен охватывать комплекс мер, направленных на повышение качества жизни людей в целом.

Первоочередная задача – увеличение рождаемости. В ее решении особое внимание будет уделяться улучшению репродуктивного здоровья населения, применению вспомогательных репродуктивных технологий, профилактике и снижению числа абортов, поддержке молодых семей, содействию занятости молодых родителей, улучшению жилищных условий.

Другое важнейшее направление – снижение смертности. Здесь планируется усилить работу по профилактике, своевременному выявлению и лечению заболеваний, формированию здорового образа жизни у населения, развитию высокотехнологичной медицинской помощи.

Пресс-служба Правительства Тверской области.