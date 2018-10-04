За сорванные первоцветы грозит штраф

В связи с наступлением весеннего периода Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области обращает внимание на недопустимость сбора, перевозки и продажи первоцветов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Тверской области.

Первоцветы — это обобщённое название для всех рано зацветающих в апреле – начале мая растений. В Красную книгу Тверской области занесены: ветреница лесная, прострел луговой, прострел раскрытый, хохлатка промежуточная, зубянка луковичная и другие.

За незаконный сбор, продажу, приобретение, уничтожение редких и исчезающих растений, а также мест их обитания статьёй 59.7 Закона Тверской области «Об административных правонарушениях» предусмотрены следующие административные штрафы:

для граждан — от 4 000 до 5 000 рублей;

для должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей;

для юридических лиц — от 300 000 до 500 000 рублей.

В Минприроды России утвержден Перечень (список) объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. К краснокнижным первоцветам относятся: Проломник Козо-Полянского; Цикламен кавказский; Первоцвет дарьяльский; Первоцвет Юлии; Первоцвет перистый; Первоцвет почколистный; Первоцвет сахалинский; Первоцвет чукотский; Срединския большая.

Ответственность за сбор и уничтожение первоцветов, занесённых в Красную книгу России, предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Помимо штрафов, предусмотренных Административным кодексом РФ, за нарушение природоохранного законодательства, виновник должен возместить нанесенный природе урон. Ущерб рассчитывается в соответствии с утвержденными приказом Минприроды России таксами для расчета вреда, причиненного объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу РФ.

В частности, такса за вред, причиненный одному экземпляру побега или розетке травянистого (цветкового) растения, занесенного в Красную книгу РФ, в том числе, подснежник, составляет 300 рублей. Уничтожение мест произрастания травянистых (цветковых) растений, занесенных в Красную книгу, составляет 450 тыс. рублей за 1 га.

В случае отягчающих обстоятельств – продажи, приобретения или пересылки краснокнижного растения, таксы исчисления вреда увеличиваются в 3 раза.

Минприроды Тверской области призывает граждан не собирать, не продавать и не покупать первоцветы, находящиеся на грани исчезновения и занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу Тверской области, проявить сознательность и любовь к природе, сообщать в органы внутренних дел о фактах сбора, транспортировки и продажи первоцветов.

Не стоит рвать редкие весенние цветы на букеты, лучше любоваться ими в природе, сохраняя красоту естественной природы для будущих поколений!