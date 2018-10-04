Минприроды Тверской области напоминает об опасности пала сухой травы

Природные пожары крайне опасны для природы и человека. А начинается все с малого – с весенних травяных палов.

Минприроды Тверской области напоминает, что еще в 2015 году постановлением Правительства Российской Федерации внесены изменения в правила противопожарного режима. Документом установлен запрет на бесконтрольное выжигание сухой травянистой растительности на всех категориях земель.

Среди населения бытует заблуждение, что выжигание сухой растительности способствует ее лучшему росту. На самом деле выжигание сухой растительности и сельскохозяйственные палы - это настоящее экологическое бедствие.

В результате выжигания сухой растительности обедняется видовой состав животного и растительного мира, происходит деградация растительного покрова, и вместо цветущего разнотравья появляется жесткозлаковая растительность.

С уничтожением растительных остатков прекращается поступление в почву органических веществ, резко уменьшается количество гумуса и влаги, в результате чего начинается эрозия почвы.

К тому же нередко палы выходят из-под контроля и распространяются на очень большие расстояния, нередко становясь причиной природных пожаров, в том числе лесных и торфяных.

Абсолютно все лесные пожары чрезвычайно опасны, они не только уничтожают живущих в лесах зверей и птиц, но и в целом ослабляют лесные массивы, снижают прирост древостоев, увеличивают ветровальность.

Торфяные пожары крайне сложно затушить: огонь под землей может тлеть в течение многих недель, и даже месяцев, неожиданно появляясь на поверхности и нанося непоправимый ущерб природе. Площадь горения может составить под землёй до десятков тысяч километров, образовывая небольшие очаги на поверхности. Торфяные пожары распространяются по 5-6 метров в сутки, отличаются устойчивым горением и выделением едкого дыма.

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области настоятельно рекомендует гражданам исключить незаконную практику сжигания сухой травы и разведения костров. Нарушение правил пожарной безопасности, несанкционированные палы сухой травы, разведение костров в непредназначенных для этого местах, могут привести к гибели людей, стать причиной уничтожения жилых домов и объектов экономики.

В случае обнаружения очагов природных пожаров необходимо незамедлительно обратиться в специализированные службы. Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области 8(4822)39-99-99. Региональная горячая линия «Лесной охраны» 8-800-100-90-25.