В Тверской области разработан туристический маршрут по местам, связанным с жизнью и подвигом Михаила Тверского

В мае в Тверской области пройдёт инфотур для федеральных и региональных туроператоров по маршруту «Средневековая Тверь», который посвящён 700-летию подвига Михаила Тверского.

Центральные мероприятия, приуроченные к 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, пройдут в столице Верхневолжья 5 декабря. Губернатор Игорь Руденя неоднократно отмечал значимость этой даты для Тверской области, России и всего православного мира. По мнению главы региона, событие должно привлечь в регион большое количество почётных гостей, паломников, туристов и стать событиями федерального масштаба.

«Духовный подвиг Михаила Тверского стал примером служения Отечеству и православной вере. Внимание к вопросам истории важно для сохранения традиций и духовно-нравственных ценностей, преемственности поколений», — считает Игорь Руденя.

Исторический маршрут «Средневековая Тверь» общей протяжённостью около 350 км проходит через Завидово, Городню, Тверь, Старицу. В Городне участники инфотура посетят Храм Рождества Пресвятой Богородицы. В Твери — экскурсию по городу, императорский дворец, место воссоздания Спасо-Преображенского собора, интерактивный музей «Тверская оружейная палата», музейно-выставочный центр им. Лизы Чайкиной, где увидят эпическое полотно «Бортеневская битва».

В городе Старица, который основан Михаилом Тверским, кроме обзорной экскурсии запланировано посещение краеведческого музея. Далее гости направятся к мемориалу на месте Бортеневской битвы, где в 1317 году Михаил Ярославич разбил объединённое войско московского княжества и темника Золотой Орды. Экскурсионная программа завершится в Михайло-Архангельском храме в селе Микулино Московской области, которое ранее входило в состав Старицкого уезда. Древним городом Микулином правил внук Михаила Тверского — Михаил Александрович.

В марте текущего года маршрут «Средневековая Тверь» был впервые представлен в Москве, на XIII международной туристической выставке Интурмаркет-2018. Также в марте в региональном центре состоялся семинар «Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья» с участием известных российских учёных, представителей Института российской истории РАН Владимира Кучкина и Елены Конявской. Ряд вопросов был связан с историей Спасо-Преображенского собора, основанного Михаилом Тверским в 1285 году. В настоящее время идёт воссоздание святыни. Открытие и освящение собора планируется приурочить к 700-летию подвига святого.

В течение года в Тверской области пройдут и другие мероприятия в честь знаковой даты: показы моноспектакля «Михаил Тверской» в исполнении заслуженного артиста России Георгия Пономарёва, межрегиональные военно-исторические и историко-культурные фестивали «Тверская застава», «Эпоха», «Княжество Тверское», тематические конференции, лекции, просветительские чтения в библиотеках, образовательных учреждениях, музеях, конкурсы детского рисунка.

Пресс-служба Правительства Тверской области