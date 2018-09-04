Первые в 2018 году новобранцы из Тверской области отправятся в армию в середине апреля

В Тверской области стартовал весенний призыв 2018 года. Планируется, что первая отправка новобранцев из Верхневолжья в армию состоится уже 17 апреля. Об особенностях нынешней призывной кампании представители Военного комиссариата, регионального отделения ДОСААФ рассказали журналистам в ходе пресс-конференции 9 апреля.

В своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин отметил, что в последние годы проведена огромная работа по укреплению армии и флота.

«Растущая военная мощь России – это надёжная гарантия мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет и будет сохранять стратегическое равновесие и баланс сил в мире, что, как известно, было и остаётся одним из важнейших факторов международной безопасности», - обозначил глава государства.

Ожидается, что ряды Вооруженных сил России по итогам этой призывной кампании пополнят около 1500 юношей Тверской области. Большинство из них будет служить в сухопутных войсках в регионах ЦФО.

«Сегодня военная форма – это образец нравственности и духовности. Молодёжь должна гордиться своей страной, хранить ценности нашего народа, поэтому патриотическое воспитание – важнейшее направление работы областного Правительства и общественных организаций региона», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Как отметили представители Военного комиссариата региона, ежегодно в Тверской области уменьшается процент уклонистов. Этому во многом способствует повышение престижа службы в армии, развитие Вооруженных Сил России.

Серьезная работа была проведена и с самими будущими новобранцами. Региональным отделением ДОСААФ России в прошлом году по различным специальностям было подготовлено более 400 человек для прохождения службы в армии.

На базе войсковой части 41486 в Твери был проведен региональный «День призывника», в котором приняли участие представители более 200 старшеклассников из районов Верхневолжья. Участники акции смогли посмотреть военную технику, познакомиться с солдатским бытом. Более 20 представителей подрастающего поколения в ходе мероприятия вступили в ряды Юнармии.

Пресс-служба Правительства Тверской области.