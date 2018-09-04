В Твери выступит уникальный хор Валаамского монастыря

13 апреля на сцене Тверского академического театра драмы выступит уникальный творческий коллектив – хор Валаамского монастыря с программой «Свет Валаама».

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, хоровое искусство способствует формированию духовно-нравственного и творческого потенциала общества, укреплению традиционных ценностей, гармоничному воспитанию нового поколения.

В программе прозвучат старинные церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка, лирические и патриотические песни, стихи поэтов «серебряного века» и современных авторов.

Хор Валаамского монастыря был создан в августе 2005 года по случаю восстановления и освящения главной святыни Валаамской обители – Спасо-Преображенского собора. Коллектив ежегодно участвует в Патриарших богослужениях на Валааме и его подворьях.

Концерт хора в Твери обещает стать одним из наиболее ярких мероприятий в культурной жизни региона на пасхальной неделе.

В пасхальную ночь в храмах Тверской области собрались тысячи жителей Верхневолжья. Губернатор Игорь Руденя с супругой и детьми присутствовал на праздничном богослужении в Воскресенском кафедральном соборе Твери, которое провел митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

Днем 8 апреля Игорь Руденя вместе с семьей посетил Вознесенский Оршин женский монастырь в Калининском районе и Свято-Екатерининскую обитель в Твери. Глава региона поздравил настоятельниц и сестер, а также поднялся на звонницы в монастырях.

Тверская земля богата православными традициями. В Верхневолжье расположены древние храмы и монастыри, которые притягивают многочисленных паломников со всех уголков страны. Собор тверских святых насчитывает около 40 канонизированных подвижников и более 200 прославленных в лике святых новомучеников и исповедников российских.

В этом году Тверская область отметит 700-летие подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летие со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.

Пресс-служба Правительства Тверской области