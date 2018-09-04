Бюджетная политика Игоря Рудени повысила кредитоспособность Тверской области на 14%

Бюджетная политика губернатора Игоря Рудени в 2017 году привела к росту кредитоспособности Тверской области на 7,6 пункта. Верхневолжье занимает 39-е место среди российских регионов. Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства РИА Рейтинг.

Индекс кредитоспособности Тверской области за прошедший году вырос с 53,3 до 60,9 пункта, что составляет более 14%. Положительная динамика достигнута преимущественно благодаря эффективной долговой политике регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени. За прошедшие два года при федеральной поддержке в Тверской области проведена большая работа по сокращению госдолга и средств на его обслуживание.

В частности, закрыто более 14 млрд рублей долгов по коммерческим кредитам. Освободившиеся средства – около 1,5 млрд рублей – направлены на финансирование приоритетных проектов, в том числе строительство детской областной клинической больницы и школ в Твери, сообщил Игорь Руденя.

В 2018 году на фоне тенденции к снижению долговой нагрузки, в особенности в области коммерческих кредитов, и улучшению общеэкономической ситуации можно ожидать продолжение роста индекса кредитоспособности у большинства регионов, отмечает РИА Рейтинг.

С 2018 года Тверская область вступила в процесс реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных региону из федеральной казны. Программа реструктуризации задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам сроком на семь лет объявлена Президентом России Владимиром Путиным.

«Это очень серьёзное решение, которое позволит Тверской области получить дополнительные возможности по развитию бюджетной системы и региональной экономики в целом», – отметил Игорь Руденя.

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