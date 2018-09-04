В Тверской области виртуальные концертные залы действуют в 15 муниципальных образованиях

В Тверской области продолжается реализация проекта «Виртуальный концертный зал». В 2018 году почти 600 тыс. рублей субсидий из областного бюджета направят на техническое оснащение муниципальных учреждений культуры для организации онлайн-трансляций.

«Этот проект востребован и успешно работает в районах Тверской области. Очень важно, чтобы жители отдаленных от Твери муниципальных образований имели одинаковые с жителями областной столицы возможности для культурного развития», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время проект реализуется в 15 муниципальных образованиях региона: Твери, Ржеве, Вышнем Волочке, ЗАТО Озерный, Бежецком, Вышневолоцком, Конаковском, Кувшиновском, Кашинском, Максатихинском, Торопецком, Фировском, Оленинском, Старицком районах, Каблуковском сельском поселении Калининского района.

«Всероссийский виртуальный концертный зал» – проект Министерства культуры РФ. Он реализуется с 2014 года и позволяет жителям регионов бесплатно увидеть концерты известных российских и зарубежных коллективов и солистов в режиме прямой трансляции с высоким качеством звука и изображения. Идею высоко оценил Президент РФ Владимир Путин.

В Тверской области виртуальные концертные залы открываются с 2014 года в районных и сельских учреждениях культуры, где организованы онлайн-трансляции концертов областной филармонии. Всего с 2014-го проведено более 100 трансляций, проект охватил порядка 4000 слушателей разного возраста.

Справочно: В 2018 году на решение социально значимых вопросов местного значения муниципальные образования Верхневолжья получат субсидии общим объёмом свыше 5,1 млрд рублей – на 400 млн рублей больше, чем в 2017-м.

По отрасли культуры объем субсидий составляет более 315 млн рублей. Средства предусмотрены, в том числе на повышение зарплаты работников культуры в рамках выполнения майских указов Президента РФ Владимира Путина, строительство домов культуры на селе, укрепление материально-технической базы существующих ДК.

Всего в 2018 году субсидии предоставляются муниципалитетам на софинансирование расходов по 44 направлениям.

Пресс-служба Правительства Тверской области