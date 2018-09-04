Игорь Руденя встретил праздник Пасхи вместе с прихожанами Воскресенского кафедрального собора Твери

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8 апреля православный мир отмечает Светлое Христово Воскресение. В храмах Тверской области собрались тысячи жителей Верхневолжья. Губернатор Игорь Руденя с супругой и детьми присутствовал на праздничном богослужении в Воскресенском кафедральном соборе Твери, которое провел митрополит Тверской и Кашинский Виктор.
Глава региона вместе с семьей и верующими прошел крестным ходом вокруг Воскресенского кафедрального собора.
В поздравлении жителей Тверской области со Светлым Христовым Воскресением Игорь Руденя отметил, что Пасха для каждого православного человека – это символ торжества жизни, добра и надежды.
«Жители тверской земли более тысячи лет хранят православную веру. Сегодня в Твери мы всем миром воссоздаём Спасо-Преображенский собор. Это символ верности своей Родине многих поколений жителей Верхневолжья. В эти пасхальные дни желаю вам мира, любви и согласия. Чтобы в каждый дом пришла радость светлого праздника - Воскресения Христова», - говорится в поздравлении Губернатора.
Тверская земля богата православными традициями. В Верхневолжье расположены древние храмы и монастыри, которые притягивают многочисленных паломников со всех уголков страны. Собор тверских святых насчитывает около 40 канонизированных подвижников и более 200 прославленных в лике святых новомучеников и исповедников российских.
В этом году Тверская область отметит 700-летие подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летие со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.
Пресс-служба Правительства Тверской области.