С ВОСКРЕСЕНИЕМ ХРИСТОВЫМ!

Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником Воскресения Христова! Светлая Пасха – это торжество жизни, добра и надежды.

Жители тверской земли более тысячи лет хранят православную веру. В этом году исполняется 700 лет духовного подвига небесного покровителя тверской земли, святого благоверного князя Михаила Ярославича. И 650 лет со дня преставления его супруги святой благоверной княгини Анны Кашинской.

Сегодня в Твери мы всем миром воссоздаём построенный при великом князе Спасо-Преображенский собор. Это символ верности своей Родине многих поколений жителей Верхневолжья.

В эти пасхальные дни желаю вам мира, любви и согласия. Чтобы в каждый дом пришла радость светлого праздника - Воскресения Христова. Христос Воскресе!

Губернатор Тверской области

И.М. Руденя