С ВОСКРЕСЕНИЕМ ХРИСТОВЫМ!

posted by Максим Малахов
on сб, 04/07/2018 - 14:04
Уважаемые жители Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником Воскресения Христова! Светлая Пасха – это торжество жизни, добра и надежды.
Жители тверской земли более тысячи лет хранят православную веру. В этом году исполняется 700 лет духовного подвига небесного покровителя тверской земли, святого благоверного князя Михаила Ярославича. И 650 лет со дня преставления его супруги святой благоверной княгини Анны Кашинской.
Сегодня в Твери мы всем миром воссоздаём построенный при великом князе Спасо-Преображенский собор. Это символ верности своей Родине многих поколений жителей Верхневолжья.
В эти пасхальные дни желаю вам мира, любви и согласия. Чтобы в каждый дом пришла радость светлого праздника - Воскресения Христова. Христос Воскресе!