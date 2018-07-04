В Тверской области пройдёт региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне»

11 апреля в Тверской области состоится региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Событие объединит порядка 150 победителей и призёров муниципальных этапов состязаний, которые прошли в феврале-марте. Местом проведения соревнований станет ФОК им. С. Ахмерова в Твери. Ожидается, что участие в мероприятии примет посол ГТО в Тверской области, легкоатлет Богдан Пищальников.

Основная цель фестиваля ГТО — вовлечение молодёжи в регулярные занятия физкультурой и спортом. Указ о возрождении комплекса «Готов к труду и обороне» в 2015 году подписал Президент России Владимир Путин.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, поддержка и развитие массового спорта в регионе играет важную роль в воспитании подрастающего поколения, приобщении граждан к здоровому образу жизни.

В 2017 году Тверская область стала одним из лидеров Центрального федерального округа по результатам внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Кроме того, регион занял четвёртое место в рейтинге регионов по реализации этой программы, составленном Общественной палатой РФ.

Всего по итогам прошлого года свой уровень физической подготовки по нормативам ГТО проверили более 9,7 тысячи жителей региона.

В настоящее время на территории Верхневолжья работают 43 центра тестирования ГТО. На базе Школы высшего спортивного мастерства в Твери действует региональный центр, который координирует реализацию комплекса «Готов к труду и обороне» в Тверской области.

Справочно: Традиционно в июне проводится летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В прошлом году 12 школьников Верхневолжья представили регион в финале этого фестиваля: выступили на соревнованиях в международном детском центре «Артек».

Пресс-служба Правительства Тверской области