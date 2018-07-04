В Твери состоится традиционный фестиваль спортивного туризма «Тьмацкий перекат»

Жителей Тверской области и других регионов приглашают принять участие в 41-м фестивале спортивного водного туризма «Тьмацкий перекат-2018», который состоится 14 апреля. Традиционно он проходит в столице Верхневолжья, в акватории реки Тьмака у горбольницы №1 на пересеченииулицы Брагина и Беляковского переулка.

Активный и водный туризм входят в число основных направлений развития туриндустрии на территории Верхневолжья, обозначенных Губернатором Игорем Руденей. Официальный туристический портал Тверской областиwelcometver.ru выступает одним из партнёров фестиваля «Тьмацкий перекат».

«Тьмацкий перекат-2018» включает состязания по гребному слалому, фан-каяк-кроссу, прыжкам с рампы. В зависимости от уровня воды в реке планируется также разыграть награды в дисциплине фристайл.

Предварительная регистрация на участие в состязаниях доступна до 13 апреля включительно на сайте общественной организации «Тверь каяк клуб» http://www.tvertop.ru/node/343 . Также зарегистрироваться можно будет на площадке соревнований в день их проведения.

«Тьмацкий перекат» — старейшие в Тверской области состязания по водному туризму и каякингу. Впервые фестиваль прошёл в 1975 году. Ежегодно соревнования, которые открывают летний сезон для спортсменов-экстремалов, объединяют десятки участников из Тверской области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Обнинска и других городов.

Пресс-служба Правительства Тверской области