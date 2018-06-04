В Тверской области проверят безопасность аттракционов

С 25 апреля по 5 мая инспекция Гостехнадзора Тверской области проведет профилактическую операцию «Аттракцион». Специалисты ведомства проконтролируют соответствие технического состояния техники требованиям безопасности, проведут профилактическую работу с владельцами аттракционов.

Сегодня в инспекции Гостехнадзора Тверской области на учете состоит более 150 аттракционов. Кроме того, в период праздников в Верхневолжье эксплуатируются передвижные аттракционы из других регионов. Зачастую владельцы этой техники не проинформированы о необходимости получения допуска на эксплуатацию в органах Гостехнадзора. Данная процедура является бесплатной. Владельцу аттракциона необходимо своевременно обратиться в инспекцию, предоставить перечень необходимых документов и получить разрешение на эксплуатацию.

На федеральном уровне в прошлом году введены в действие новые стандарты безопасности аттракционов. Они устанавливают общие требования, которые необходимо соблюдать при проектировании, изготовлении, проверке и испытаниях, эксплуатации и утилизации аттракционов и их вспомогательных устройств - платформ, лестниц, настилов, ограждений, шатров, навесов и других, устанавливаемых в парках, торгово-развлекательных центрах и других общественных местах.

В Тверской области в настоящее время уделяется особое внимание обеспечению безопасности в местах массового пребывания людей.

«Мы договорились с коллегами, что проведем комплексные мероприятия по мониторингу всех наших зданий, учреждений, где происходит массовое скопление людей. Это не только торговые центры, но и спортивные комплексы и сооружения, социальные учреждения, школы, многофункциональные центры – все объекты, которые требуют дополнительного внимания», – отметил Игорь Руденя в общении с журналистами по итогам одного из заседаний Правительства региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области