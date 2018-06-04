Более 200 старшеклассников Тверской области принимают участие в Дне призывника

6 апреля в войсковой части 41486 в Твери проходит областная акция «День призывника». На мероприятие приглашены более 200 старшеклассников из районовВерхневолжья. Губернатор Игорь Руденя направил приветствие участникам и организаторам акции.

«День призывника – это важная часть системы военно-патриотического воспитания молодежи в Тверской области. Сегодня будущие защитники Отечества делают важный шаг навстречу воинской службе. День призывника позволяет молодым людям увидеть армейские будни, оценить техническое оснащение Вооруженных Сил, почувствовать себя преемником ратных традиций нашей страны», – говорится в приветствии от Игоря Рудени.

В программе «Дня призывника» – экскурсия по военной части для будущих новобранцев. Молодые люди ознакомятся с военной техникой и образами вооружения, представленными на территории войсковой части, посетят казармы, попробуют солдатскую кашу.

По информации Военного комиссариата Тверской области, весной 2018 года в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации призовут порядка 1500 юношей региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.