В Тверской области создание частных объектов туристического показа будет поддержано из областного бюджета В Тверской области создание новых частных музеев, ремесленных мастерских, агротуристических ферм и других объектов туристского показа будет субсиди

В Тверской области создание частных объектов туристического показа будет поддержано из областного бюджета

В Тверской области создание новых частных музеев, ремесленных мастерских, агротуристических ферм и других объектов туристского показа будет субсидироваться из областного бюджета. На эти цели предусмотрено 4,8 млн рублей. Такое решение принято на заседании Правительства региона, которое 4 апреля провел Губернатор Игорь Руденя.

Задача по развитию внутреннего и въездного туризма, расширению сети современных туристических объектов в регионах была поставлена Президентом РФ Владимиром Путиным.

«В Тверской области туриндустрия должна стать точкой создания новых рабочих мест, развития налогооблагаемой базы. Появление новых объектов притяжения туристов будет способствовать решению этой задачи», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Субсидии в размере не более 400 тыс. рублей на создание объектов туристического показа будут предоставляться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Получателей поддержки определят по результатам конкурсного отбора. При рассмотрении проектов будут учитываться уровень проработки бизнес-плана, влияние созданного объекта на рост туристического потока, планируемое количество создаваемых рабочих мест и другие критерии.

Финансирование от области направят на поддержку не менее 10 проектов по созданию частных музеев, ремесленных мастерских, агротуристических ферм, сыроварен и других объектов.

Ожидается, что реализация таких проектов будет способствовать повышению туристической привлекательности Верхневолжья, в том числе малых городов региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.