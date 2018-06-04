Медиарейтинг Игоря Рудени стабилен – 4-е место среди губернаторов ЦФО

Губернатор Игорь Руденя занял 22-е место в мартовском медиарейтинге глав российских регионов, поднявшись еще на три позиции. По Центральному федеральному округу тверской губернатор в течение многих месяцев стабильно держится на 4-м месте сразу за Сергеем Собяниным (Москва), Андреем Воробьевым (Московская область) и Алексеем Дюминым (Тульская область). Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

По мнению экспертов, растущие позиции тверского губернатора в медиарейтинге объясняются закономерной активизацией экономических процессов в месяце, завершающем первый квартал текущего года.

«В экономике Тверской области в марте произошло много важных событий, – считает директор Института экономики и управления Тверского государственного университета Давид Мамагулашвили. – В их числе многомиллиардный заказ на производство электропоездов «Иволга» для Центральной пригородной пассажирской компании, подписание первого в российском авиастроении специального инвестиционного контракта между Минпромторгом РФ и ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука» и целый комплекс договоренностей губернатора Игоря Рудени о расширении сотрудничества Правительства Тверской области с Банком ВТБ».

Федеральную значимость новостей, связанных с губернатором Игорем Руденей, отметил заместитель председателя постоянного комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Законодательного собрания Тверской области Владимир Данилов.

«Тверское медиаполе в марте было наполнено информацией о планах и конкретных практических шагах по реализации инициатив Президента России Владимира Путина, обозначенных в Послании Федеральному собранию, – сказал депутат. – Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что ключевыми приоритетами для Тверской области является увеличение объемов дорожных работ, повышение доступности жилья, развитие здравоохранения, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса. И мы видим, что по этим и ряду других направлений глава региона мобилизует работу областного правительства и муниципалитетов».

Рейтинг составлен на основе показателей медиаиндекса, который рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа по методике, разработанной компанией «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа и PR.

Михаил Бородов.