Да празднует убо вся тварь восстание Христово, в Нем же утверждаемся».

(тропарь третьей песни Пасхального Канона)

Возлюбленные Господи жители г. Конаково и Конаковского района!

Праздник светлого Христова воскресения – праздник радости и, невзирая на его продолжительность – сорок дней, кажется, всей этой радости не объять и не вместить в своем сердце. Сердечно поздравляю с великим праздником Святой Пасхи. Желаю Вам от воскресшего Господа жизнедавца великих богатых милостей! Христос воскресе! Воистину воскресе!

Пасха Христова, 2018 год.

Благочинный Конаковского округа протоиерей Валерий ИЛЬИН.

СИМВОЛЫ ПАСХАЛЬНОГО СТОЛА

Все знают, как праздновать пасху и что должно в пасхальную неделю стоять на столе. Недаром старинная русская поговорка говорит: «Дорого яичко к Христову дню». В этот праздник принято дарить друг другу крашеные яйца: пасхальное яйцо является символом воскресения, а его пурпурный цвет символизирует кровь Христову.

Другими кулинарными символами праздника являются пасхальные куличи и творожные пасхи. В нынешнее время в магазинах их можно встретить великое разнообразие на любой вкус и карман. И, пользуясь положением местного средства массовой информации, мы хотим призвать вас отдать должное продукции местных товаропроизводителей. По нашему скромному вкусу традиционно самые «классические» куличи выпекают конаковские хлебопеки, ну а творожные пасхи удаются конаковским молочникам из «Молочной здравницы».

Подробнее - на 8-й стр. «Зари».