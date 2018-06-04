Солнечный фестиваль

В третий раз фестиваль детского творчества «Солнышко в ладошках» путешествовал по Конаковскому району, завершив своё путешествие 30 марта в ДК «Современник».



По сложившейся традиции за три недели фестивальные программы прошли на трех площадках. Предваряя заключительный концерт, дошколята выступили в ДК «Химик» п. Редкино и в Досуговом центре д. Мокшино. В общей сложности участниками «Солнышка в ладошках-2018» стали 220 воспитанников из всех учреждений дошкольного образования, которые расположены на территории нашего района: из 27 детских садов, дошкольных групп трех школ и Конаковского специализированного Дома ребёнка. Дошколята проявили свои таланты в вокальном и хореографическом жанрах, в декламации и декоративно-прикладном творчестве.

С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля со сцены «Современника» обратилась глава Конаковского района Л.А.Козлова. Поблагодарив всех за такой замечательный праздник, Людмила Алексеевна пожелала маленьким артистам удачных выступлений, а зрителям – радостного приобщения к солнечному миру детства.

В завершающий день фестиваля погода выдалась по-весеннему солнечной и теплой, а в районном Дворце культуры маленьких солнышек было много. У входа в зрительный зал сновали малыши в нарядных сценических костюмчиках, терпеливо выслушивая последние наставления перед выступлениями от родителей и воспитателей. Здесь же, в фойе, развернулась красочная выставка творческих работ, а педагоги детских садов проводили для всех желающих мастер-классы по изготовлению самых разнообразных поделок в необычных техниках.

Финальная концертная программа получилась динамичной и насыщенной благодаря мастерскому подбору тематики и жанров представленных номеров, а также хорошему сопровождению ведущих, которые не только озвучивали названия песен, танцев и стихов, но и соединяли всё это в единое целое.

- От имени всего зрительного зала хочу поблагодарить организаторов фестиваля в лице управления образования администрации Конаковского района, всех, кто помогал в подготовке такого замечательного концерта, – воспитателей, родителей и, конечно же, наших юных артистов. Молодцы, браво! – эти слова Л.А.Козловой зрители встретили дружными аплодисментами.

К поздравлениям присоединилась А.А.Бородина, отметив, что фестиваль в очередной раз доказал, что именно в детском саду можно приобрести первые творческие умения и навыки, заметить ростки таланта и затем продолжить их развитие в учреждениях дополнительного образования, которыми по праву гордится Конаковский район.

По итогам третьего фестивального концерта награждены призами и дипломами в номинациях:

- «Лучший чтец» - детсад с.Селихово,

- «За любовь к пению» - детсад № 6 г.Конаково,

- «За искренность исполнения» - детсад № 2 г. Конаково,

- «Самый обаятельный дуэт» - детсад № 14 г. Конаково,

- «За артистизм» - детсад № 9 г. Конаково,

- «За сохранение русских народных традиций» - детсад с. Дмитрова Гора,

- «За артистизм» - детсад № 1 г.Конаково,

- «За лучшую ритмическую композицию» - детсад № 7 г. Конаково,

- «За лучший костюмированный танец» - детсад № 10 г. Конаково,

- «За лучшую хореографическую постановку» - детсад № 11 «Центр развития ребёнка» г. Конаково,

- «Дети – против войны» - детсад д. Ручьи,

- «Лучший танцевальный коллектив» и гран-при фестиваля - детсад № 12 г. Конаково.

Работы участников декоративно-прикладного творческого конкурса отмечены призами и дипломами в номинациях:

- «За участие» - детсад № 3 г.Конаково,

- «Символ фестиваля» - детсад с.Юрьево-Девичье,

- «Любимый город» - дошкольная группа школы п. Первое мая и детсад № 1 г.Конаково,

- «Картина из пластилина» - детсад № 7 г.Конаково,

- «За безопасность» - детсад № 10 г.Конаково,

- «За мир на Земле» и «За раскрытие темы «Весна» - Конаковский специализированный дом ребёнка,

- «Весенний букет» и «Пластилиновые фантазии» - детсад № 9 г. Конаково,

- «За творческий подход в использовании природного материала» и «Мозаика» - детсад № 2 г.Конаково,

- «Мозаика» и «В гостях у сказки» - детсад д.Ручьи,

- «За раскрытие темы «Весна», «Семейное творчество» и «За мир на Земле» - детсад № 6 г.Конаково,

- «Лучший коллективный рисунок» и «Символ фестиваля» - детсад № 11 г.Конаково,

- «За мир на Земле», «Любимый город» и «Мозаика» - детсад с. Дмитрова Гора,

- «За любовь к русской культуре», «Картина из пластилина» и «В гостях у сказки» - детсад с.Селихово,

- «За мастерство исполнения», «Лучшая семейная работа», «Мозаика», «Пластилиновые фантазии», «Весенний букет», «В гостях у сказки», «Умелые пальчики» - детсад № 14 г.Конаково,

- «Специальный приз жюри», «За мир на Земле», «За любовь к русской культуре», «За творчество при раскрытии темы «Космос», «Счастливая семья», «С любовью к маме», «Картина из пластилина» - детсад № 12 г.Конаково.

Желаем всем победителям новых успехов в творчестве и ждем встречи с ними на районном фестивале «Солнышко в ладошках-2019».

Наталья БАРАНОВСКАЯ.