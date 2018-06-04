8 апреля – 100 лет военным комиссариатам

Уважаемые сотрудники и ветераны военных комиссариатов Тверской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и знаменательной датой – столетней годовщиной со дня создания военных комиссариатов в нашей стране!

На протяжении всей своей истории военкоматы эффективно выполняют важнейшие задачи по организации призыва граждан в ряды Вооруженных Сил страны, повышению мобилизационной готовности, вносят существенный вклад в обороноспособность. Военкоматы Тверской области на высоком уровне исполняют возложенные обязанности. Развивая традиции службы, сотрудники военных комиссариатов региона уделяют особое внимание подготовке будущих защитников Отечества, патриотическому воспитанию молодежи. Благодарю вас за службу и желаю крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и новых успехов на благо Тверской области и всей России!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые сотрудники и ветераны отдела военного комиссариата по городу Конаково и Конаковскому району! От всей души поздравляем вас с юбилейным профессиональным праздником!

История военных комиссариатов неразрывно связана с развитием Вооружённых Сил и укреплением обороноспособности нашей страны. На сегодняшний день личный состав военного комиссариата профессионально решает широкий спектр задач по обеспечению мобилизационной готовности и призыву граждан на действительную и контрактную военную службу, подготовке допризывной молодёжи к службе в армии, поступлению в военные учебные заведения, пенсионному обеспечению и социальному обслуживанию военнослужащих, уволенных с военной службы, и многие другие.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и новых профессиональных достижений!

С уважением глава Конаковского района

Л.А.Козлова.

Глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский.

Военкомат: второстепенных задач нет



Военный комиссариат по городу Конаково и Конаковскому району 8 апреля отметит свой профессиональный праздник. В этом году военным комиссариатам исполняется 100 лет.

История военного комиссариата по городу Конаково и Конаковскому району начинает отсчет с 8 апреля 1918 года, когда решением Декрета Совета народных комиссаров создан военный отдел при Корчевском уездном исполкоме Совета рабочих и крестьянских депутатов. Буквально через три месяца, в июне 1918 года, образован Корчевской уездный военный комиссариат Тверской губернии. В 1935 году Корчевской уездный военный комиссариат Тверской губернии реорганизован в Корчевской районный военный комиссариат Калининской области. В 1937 году комиссариат преобразован в Конаковский районный комиссариат Калининской области. В 1941 году по приказу военного комиссара Калининской области произошло новое переименование - в Конаковский городской военный комиссариат. В 1960 году произошло объединение Конаковского района с Завидовским районом. Военный комиссариат стал объединенным. С 2009 по 2016 год комиссариат переформирован в отдел военного комиссариата Тверской области по городу Конаково и Конаковскому району, а с 2016 года комиссариат реорганизован в военный комиссариат по городу Конаково и Конаковскому району.

Коллектив военного комиссариата сплоченный, дружный, здесь работают порядка 20 человек. Это не случайные люди – каждый обладает необходимым опытом, досконально знает свою работу, грамотно работает с посетителями. Отсюда и высокие результаты трудовой деятельности.

Благодаря слаженности и профессионализму Конаковскому комиссариату удалось укрепиться в тройке лучших комиссариатов по Тверской области. При том, что в Верхневолжье их 17! «Мы никогда не опускались по всем показателям работы ниже третьего места, - отметил военный комиссар Юрий Юрьевич Неговора. - Три года подряд, начиная с 2009 года, мы были первыми, в 2017 году заняли второе место из 17 военных комиссариатов Тверской области».

Военный комиссариат – это, в первую очередь, кузница боевых резервов для действующей армии, на протяжении многих лет он играет важную роль в мобилизационной готовности.

- Главная задача, которую выполняют военкоматы, - призыв граждан на военную службу, который осуществляется два раза в год, - сообщил Юрий Юрьевич. - Сейчас у нас проводится очередная кампания по обеспечению армии призывниками. С уверенностью могу сказать, что поставленную задачу по призыву мы выполним. Второе направление - мобилизационная работа. Ведется учет военнообязанных, находящихся в запасе, также мы обеспечиваем военнослужащих, офицеров запаса, их семьи льготами и социальными гарантиями. Несмотря на возросший объем работы, коллектив военного комиссариата города Конаково и Конаковского района с уверенностью смотрит в будущее, решая поставленные задачи. Военный комиссариат ведет обширную работу среди населения, тесно сотрудничает с администрацией Конаковского района, общественными организациями, военно-патриотическими клубами.