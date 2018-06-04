6 апреля - день следственных органов

Уважаемые работники и ветераны следственных органов МВД России по Конаковскому району! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Сегодня перед вами стоят ответственные задачи – защита прав граждан, противодействие коррупции, оперативное и качественное расследование и раскрытие преступлений против личности и государства. От вашего профессионализма зависят безопасность и благополучие жителей района, вера людей в торжество справедливости. Преданность долгу, служение закону и народу, умение принимать решения в самых сложных ситуациях и высокая степень ответственности за порученное дело – вот то, что отличает вас в нелёгкой и опасной служебной деятельности. Желаем вам успехов, здоровья и счастья. Пусть работа радует не только хорошими показателями, но и спокойными буднями.

С уважением глава Конаковского района

Л.А.Козлова, глава администрации

Конаковского района О.В.Лобановский.