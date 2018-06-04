СПОРТ: КОНАКОВСКИЙ

РАЙОН - ПЕРВЫЙ!

На этой неделе в спорткомитете Тверской области на заседании расширенной комиссии были подведены итоги областного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной работы среди муниципальных образований региона. При подсчете учитывались следующие семь критериев: массовый спорт, детско-юношеский спорт в спортивных учреждениях, адаптивная физическая культура, ГТО, материально-техническая база ФКиС, физкультурно-спортивные мероприятия, финансирование .

В первой группе, куда входят Тверь, Торжок, Кимры, Ржев, Вышний Волочек, Конаковский и Калининский районы, первое место по итогам спортивно-массовой работы в 2017 году заслужил Конаковский район.

По этим показателям мы держим его уже третий год подряд!