МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Диалог бизнеса и власти

В администрации Конаковского района прошло заседание Совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации Конаковского района.

Открыла заседание председатель Совета Наталья Василенко, заместитель главы администрации Конаковского района по экономике и финансам.

На повестку дня выносилось сразу несколько вопросов, важнейший из которых - программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Данная программа утверждена постановлением Правительства Российской Федерации № 1706 от 30 декабря 2017 г. и направлена на расширение доступного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства во всех субъектах Российской Федерации. Предприниматели сами могут обратиться за получением кредита по ставке 6,5% процента на развитие проектов в приоритетных отраслях экономики в один из 15 банков, участвующих в программе. Это ПАО «Сбербанк», «ВТБ», «Россельхозбанк», банк «Акцепт», «Альфа-банк», КБ «Ассоциация», банк «Левобережный», банк «Интеза», «Запсибкомбанк», МСП Банк, СКБ Приморья «Примсоцбанк», «РосЕвроБанк», банк «Санкт-Петербург», РНКБ Банк, ТКБ Банк. Также представители малого и среднего бизнеса Конаковского района узнали об условиях снижения размера налоговых отчислений при приобретении онлайн-касс. Много вопросов и проблем озвучили предприниматели в связи с необходимостью до 1 июля 2018 года установить и зарегистрировать онлайн-кассы. Совет принял решение провести совместное совещание с представителями УФМС и администраций Конаковского района и города Конаково. Заместитель главы администрации Конаковского района по экономике и финансам, председатель Совета МСП Наталья Василенко озвучила информацию об увеличении минимального размера оплаты труда и ответственность работодателей за соблюдение МРОТ.

Участники заседания рассмотрели проект постановления «О порядке предоставления грантов предпринимателям на организацию (развитие) собственного дела в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства». После процедуры публичных слушаний, которые состоятся в апреле-мае, будет организован соответствующий конкурс. Совет максимально близок к предпринимателям, к их реальным заботам, а значит, диалог, стремление получить обратную связь стоит приоритетом в работе администрации. Для информационной поддержки по вопросам ведения бизнеса в социальной группе «ВКонтакте» создана группа «Совет предпринимателей Конаковского района», где выкладывается вся актуальная информация, касающаяся малого и среднего предпринимательства. Группа создана для того, чтобы у представителей малого бизнеса была возможность оперативно решить все возникающие вопросы и проблемы, а также получить профессиональную консультационную помощь, узнать об организации встреч с представителями власти, самим инициировать такую встречу. Только при постоянном, неформальном, заинтересованном общении с представителями частного бизнеса можно узнать, почувствовать, что их действительно волнует, и поэтому только вместе с предпринимателями можно добиваться решения насущных задач, строить планы развития политики администрации в этом направлении. Проводя совместную работу с предпринимателями, администрация Конаковского района стремится сделать нужное, полезное дело. В сотрудничестве возникает немало конструктивных идей, предложений, и главное – стремление воплотить их в жизнь. Очень важно, что со стороны власти существует желание слышать и понимать предложения инициативных предпринимателей.

С юбилеем!



2 апреля свой юбилей отметил депутат Собрания депутатов Конаковского района, главный врач Новозавидовской больницы, член политического совета Конаковского местного отделения партии «Единая Россия», общественный деятель Леонид Геннадьевич Павлов.

В Новозавидовскую районную больницу сразу после института пришел молодой лор-врач в 1992 году. Он является представителем пятого поколения врачей в семейной династии. Сегодня в Новозавидовской больнице трудятся три врача из одной семьи Павловых: Геннадий Иванович, врач-рентгенолог, Леонид Геннадьевич, лор-врач и заведующий ОСП «Новозавидовская районная больница», и Сергей Геннадьевич, врач-невролог. Леонид Геннадьевич возглавляет Новозавидовскую больницу с 2007 года. Пользуется огромным авторитетом и уважением в коллективе. Ему удалось сохранить в провинциальной поселковой больнице широкий штат узких специалистов. Павлов – депутат трёх созывов: два раза избирался в Совет депутатов поселка Новозавидовский, и сейчас он действующий депутат в Собрании депутатов Конаковского района. Никогда не отказывает школам, когда те просят побеседовать с подростками о наркотической зависимости, венерических заболеваниях и просто гигиене, с которой должны были бы познакомить детей их родители. И опять звонит телефон у доктора, порой по 6-8 раз за час. Уставший, но всегда спокойный голос в очередной раз спрашивает: «Как ваше самочувствие? Какая сегодня была температура? Звоните в любое время, если будет хуже…».

Муниципалитеты получат новые виды субсидий

Правительством Тверской области предусмотрены новые виды финансовой поддержки муниципальных образований на решение вопросов местного значения. Муниципалитеты смогут получить дополнительное субсидирование по пяти направлениям.

Самая большая сумма запланирована на проведение текущего и капитального ремонта улично-дорожной сети муниципальных образований Верхневолжья – более 657 млн руб. Еще одно новое направление субсидирования связано с повышением минимального размера оплаты труда с 1 мая текущего года. На увеличение заработной платы работников бюджетных учреждений муниципалитетам перечислят почти 318 млн рублей. Кроме того, в бюджете заложены средства на укрепление материально-технической базы детских садов. Также предусмотрена грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, и содействие в проведении церемоний захоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Общая сумма субсидирования по новым направлениям составит 979,9 млн рублей.

В целом же в 2018 году на предоставление субсидий местным бюджетам планируется направить свыше 5,1 млрд рублей. Из них за счет средств федерального бюджета – 935,9 млн рублей, остальное – из бюджета региона. Это на 400 млн больше, чем в прошлом году. Софинансирование расходов будет осуществляться по 44 направлениям. Предусмотрена финансовая поддержка на решение вопросов местного значения в таких социально значимых отраслях, как образование, культура, социальная защита, ЖКХ, дорожное хозяйство и другие.

«Необходимо обеспечить эффективное выполнение всех приоритетных программ на территориях. Важен высокий уровень ответственности всех участников реализации социально значимых проектов», – обозначил Игорь Руденя на заседании правительства Тверской области, где утвердили направления субсидирования и размер финансовой поддержки.

Большая часть субсидий предоставляется по результатам конкурсного отбора. Поэтому их получение во многом будет зависеть от активности руководителей муниципальных образований, их заинтересованности в развитии территории и умении грамотно лоббировать ее интересы.

Дарья ПЕТРОВА.

Робототехника набирает обороты



Одним из главных направлений деятельности образовательных учреждений нашего района является развитие системы дополнительного образования детей, особенно технической направленности. Нужны педагоги, заинтересованные в развитии данного направления, нужны ребята, которым будет интересно заниматься техническим творчеством, конструированием, моделированием, изобретательством.

При поддержке правительства и министерства образования Тверской области специалистами учебного центра «Виста» (г. Тверь) организована серия обучающих семинаров для ребят различных возрастов и учителей по направлению «Робототехника». ЛЕГО − это не детские игрушки, а вполне серьезное средство познания новых информационных технологий, которое способствует развитию инженерно-конструкторских и алгоритмических навыков, мелкой моторики и пространственного мышления, позволяет освоить азы механики и программирования.

Январь 2018 года стал отправной точкой для реализации этой работы, именно в это время стартовали мастер-классы по теме робототехники в нашем районе. Первая встреча состоялась на базе школы №9 г. Конаково, вторая встреча - 19 марта на базе школы № 3 п. Редкино. И уже 29 марта в Конаковской школе № 2 мы вновь приветствовали специалистов СУЦ «Виста», которые провели мастер-классы для 70 учеников 2 - 4 классов школ №№ 1, 2, 6 г. Конаково, с. Селихово, с. Дмитрова Гора и д. Ручьи. А в целом на мастер-классах побывали 380 учащихся начальных классов из 11 общеобразовательных учреждений района.

И как все было интересно, увлекательно! Кабинеты полностью оснащены разнообразным оборудованием, которое доставил центр «Виста», а вели занятия интересные люди - увлеченные, талантливые, с огоньком. Они доступно, понятно объясняли детям особенности конструирования моделей, рассказывали о способах применения моторов и датчиков, знакомили юных школьников с различными видами роботов. Попробуй сделать сам! Мастер-класс предполагал разделение ребят на команды по 2 - 3 человека, совместными усилиями им необходимо было спроектировать действующую модель «Автомобиль будущего». И ребята не подкачали, проявили свою фантазию: созданные ими сверхзвуковые болиды и автомобиль «Клоун», автомобиль «Защитник», инновационный звездолет поразили всех своими возможностями. Каждая команда презентовала проект на камеру для того, чтобы участвовать в фестивале робототехники VistaRoboFest 2018 «Дистанционный творческий конкурс по лего-конструированию», который будет проходить в Твери.

На этом мы не останавливаемся и вскоре вновь встретимся с мобильной лабораторией 3-D технологии и робототехники для участия в новых соревнованиях по робототехнике уже для учащихся 5 - 9 классов. И дело не ограничивается встречами с учащимися. 28 марта специалистами СУЦ «Виста» на базе школы № 8 г. Конаково проведены первые семинары для наших учителей.

Специалисты мобильной лаборатории сначала провели лекцию на тему «3-D моделирование, технологии и дополненная реальность в школе», затем участников семинара разделили на две группы, и каждая группа участвовала в двух мастер-классах: «Математика и робототехника в начальной школе» и «Разработка дидактических материалов 3-D ручкой», где учителя познакомились с роботами и их программированием, смогли с помощью 3-D ручки изготовить разнообразные объемные рисунки.

Робототехника набирает обороты, и это здорово!

Татьяна ЗАХМЫЛОВА,

главный специалист управления образования администрации Конаковского района.

Спасибо, «Виста»!

Огромная благодарность сотрудникам учебного центра «Виста» за мастер-класс на тему «Робототехника. Первые шаги». Прежде всего, порадовали доступность, высокий уровень организации и профессионализм сотрудников. Ещё хотелось бы отметить то удовольствие, которое, несомненно, испытали все участники мастер-класса. Очень много интересного, познавательного! У каждого лектора яркий наглядный материал, иногда даже приятно неожиданный. Все школьники участвовали в практикуме по конструированию и программированию своих машин будущего. После семинара возникло очень позитивное чувство. Спасибо за проведённое мероприятие, на котором все почерпнули для себя много нового!

Учителя, сопровождавшие детей, сами были настолько заинтересованы и вовлечены в процесс создания робота, что еле сдерживались от личного участия в процессе. Очень хотелось помочь детям и своими руками потрогать детали конструктора, создать свою игрушку и оживить её.

Несмотря на то, что занятия проводились во время каникул, желающих участвовать в них оказалось много. Все ученики без исключения остались довольны и очень рады, что прикоснулись к чуду. Это другой уровень игрушек и конструкторов для современных детей. После завершения мастер-класса они с увлечением рассказывали о своих впечатлениях:

- Очень понравилось. Надеюсь в будущем вновь поучаствовать в таком мастер-классе, а ещё лучше - иметь дома такой конструктор (Лада Телегина).

- Супер! Огромное спасибо за полученное удовольствие. Не хотелось уходить. Хочется самому сделать другого робота и оживить его (Александр Абалихин).

- Мне очень понравилось. Как здорово создавать своих роботов и оживлять их (Даниил Корнилов).

Татьяна СУРКОВА, директор МБОУ СОШ № 2 г. Конаково.