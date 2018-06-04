

Книга с таким названием вышла в Конаковском районе. Ее презентация прошла в музее Завидовского храмового комплекса 1 апреля, в вербное воскресенье. Над книгой работал авторский коллектив под началом Благочинного Конаковского округа протоиерея Валерия ИЛЬИНА. Книга посвящена истории древнего села Завидово и его окрестностей от времен Иоанна Грозного до современности.

Появление любой новинки местных авторов на библиографических просторах района – это заметное событие в его жизни. А если эта книга рассказывает об истории нашей малой родины, то это, практически, праздник. Именно таким праздником и стала презентация новой книги «Завидово из глубины веков». Вдохновителями, авторами идеи, текстов и оригинал-макета стали протоиереи Валерий Ильин и Петр Дубяго. Ответственный редактор книги – Елена Дубяго, литературный редактор – Кира Кочеткова, ветеран тверской журналистики. Технический редактор – Е.В.Платова, корректор Н.Е.Белова, а красивые фотографии сделал конаковский фотограф, член Союза фотохудожников России Александр Калион. Помимо тех, кто работал над книгой, о. Валерий просил поблагодарить за помощь в издании белорусских друзей Александра Забелло и Михаила Криштаповича. Ну а издателем выступил Александр Полосков. Книга отпечатана в типографии «Парето-принт» тиражом в две тысячи экземпляров по благословению Митрополита Тверского и Кашинского Виктора. А «душой и мотором» этого проекта стал, конечно же, отец Валерий, который сорок лет из своих земных семидесяти отдал служению в храме.

На презентацию приехала глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА, актриса, режиссер и сценарист, давний друг завидовцев Светлана ДРУЖИНИНА, глава сельского поселения «Завидово» Дмитрий ОКОРОКОВ, советник губернатора Тверской области Владимир БАБИЧЕВ и многие-многие другие.

Презентацию книги вели народные артисты России тверского академического театра драмы Ирина Андрианова и Константин Юченков, также давние друзья отца Валерия. В их удивительной подаче рассказ о содержании книги стал настоящим повествованием: рельефным и осязаемым. Сама книга состоит из 10 глав: 1. История села Завидово, 2. Церкви села Завидово, 3. Посетители Завидово и его храмов, 4. Сословное духовенство и земли церкви, 5. Приход завидовской церкви, 6. Престольные праздники завидовских церквей и их святыни, 7. Святыни Завидово, 8. Об авторах, 9. Некрополь Завидовского храма, 10. Труды по возрождению святыни.

Сама презентация проходила в Вербное воскресенье, и в этом усмотрен был великий смысл: книга представлена людям в большой православный праздник, значит, ей отводится роль духовного воспитателя и помощника в жизни. О том, что книга иногда – это больше, чем просто книга, сказал издатель Александр ПОЛОСКОВ:



- Книга - это не вещь, ее сложно считать товаром. Это не средство зарабатывания денег, хотя мне как издателю было бы странным так говорить. Но эта книга – живая, она разговаривает с читателем. Я издал много книг, но таких, как эта – немного, она из тех работ, которые нечасто попадаются. Любая книга - это, прежде всего, ее авторы и их знания, чувства, мировоззрение. Тут это ощущается в полной мере...

Глава района Людмила КОЗЛОВА поблагодарила создателей книги за их вклад в копилку духовных ценностей:



- Слова благодарности хочется адресовать в первую очередь нашим батюшкам отцу Валерию и отцу Петру и матушке Елене. Благодаря им здесь появились музей истории храмового комплекса и музей «Государева дорога», и вот теперь - книга. Этим всем стоит гордиться. И это - гордость Конаковского района, его слава. Завидово - врата Тверской губернии со стороны Москвы, это место очень гостеприимно, обладает богатым историческим наследием. Низкий поклон вам от всех наших жителей!

О роли книги в позиционировании туристического направления развития района сказал глава сельского поселения «Завидово» Дмитрий ОКОРОКОВ:



- Сегодня великий день, великий праздник вербного воскресенья, и в этот день мы отмечаем день рождения книжки. Так что праздник этот – двойной. Это замечательная книга о нашей истории и о местах, где мы живем. И работаем. Сегодняшнее событие - знаковое, я бы сказал, историческое. Наше поселение бурно развивается, Завидовский храмовый комплекс давно стал паломническим и историческим центром, здесь бывает очень много людей. Книга, несомненно, поспособствует этому развитию.

Режиссер Светлана ДРУЖИНИНА, давний друг этих мест, сказала о большой роли о. Валерия в деле духовного развития:



- Прекрасно и здорово то, что все мы здесь сегодня собрались. Книга – удивительная, и дата ее презентации – это как день рождения ребенка! Жизнь продолжается в книгах. Она также и доказательство того, что семья батюшки Валерия, которая создала этот труд, - совершенно удивительная. Эти люди выполняют благородную миссию служительства, и благодаря отцу Валерию исчезают страшные последствия девяностых, когда коверкалась наша история и выросло целое потерянное поколение, не знают, откуда мы родом. Сегодня их просветительская деятельность – это то, что исправляет ошибки прошлого. В этой работе я обязательно буду вам помогать...

Протоиерей Петр Дубяго, соавтор книги:



- Я очень рад, что столько людей сегодня приехало на рождение нашего труда. По божиему промыслу я появился здесь в 1996 году, женился и влился в семью. В те времена как раз началось все это возрождение, и мне посчастливилось находиться в гуще всего этого и посильно участвовать. Нынешний расцвет нашего храмового комплекса – заслуга всей нашей совместной работы, причем, вместе с активными прихожанами и друзьями храма...

Ну и, конечно, свое мнение высказал отец Валерий:



- Я служу здесь в Завидове уже сорок лет, и в этом году будет 59 лет, как меня, 12-летнего, за руку привели в храм. И очень многое было за эти годы. Предлагали и другие места, чтобы карьеру свою строил. Но я всегда просил одного: оставьте меня в моем Завидове. Это село и его окрестности – жизнь моя. Книга эта - о любимых местах и истории этих мест, и главное - она о людях и о жизни. Доступно и наглядно, без лишних заумствований она повествует об истории этих мест и храмов. В детстве я любил собирать старые вещи, даже фантики не выкидывал. В зрелости все это вылилось, помимо пастырской и миссионерской деятельности, еще и в музейную... И книга – это как музей под обложкой, в ней все, что мне дорого...

Конечно, на презентации было сказано гораздо больше, чем могут вместить газетные столбцы. И пусть нас простят те ее участники и гости, кого мы не упомянули. Главное ведь не в славе, а в том, что совместные усилия всегда дают результат, а иногда этот результат – превыше всех ожиданий.

«А ведь хорошая получилась книжка!» - сказал нам на прощание отец Валерий. «Очень хорошая!» - подтверждаем мы.

На презентации был Максим МАЛАХОВ..