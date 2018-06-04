В ПОИСКАХ ДВОРЯНСКОГО ГНЕЗДА

В Конаковском районе будут искать барские усадьбы



3 марта в Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке прошла встреча-семинар представителей конаковского краеведческого сообщества с руководителем НП «Русская усадьба» Верой Стерлиной. Цель встречи - определить места, где в прошлые времена находились барские усадьбы.

Усадьбы – это архитектурно-парковые ансамбли, и строились они дворянскими семьями в местах их проживания, преимущественно в сельской местности. «Русская усадьба» существует с 2000 года, и одной из основных задач является выявление всех сохранившихся усадеб в различных регионах европейской части России.

- В современных административных границах такое явление, как «дворянская усадьба», существовало в 37 регионах, - рассказывает Вера Валерьевна, - и мы педантично выявляем сохранившиеся усадебные объекты по разным областям. Тверская область – это уже восьмой этап общероссийского проекта «Усадебное наследие России. 21 век». Нами был проведен мониторинг Московской, Калужской, Смоленской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Ярославской областей. Можно сказать, что Тверская область - наиболее «дворянская», по сформированному нами предварительному списку-реестру на территории области и бывшей Тверской губернии могло находиться порядка 3500 дворянских усадеб. Важнейшей нашей задачей мы считаем восстановление исторической памяти: за 80 лет советской власти выросли поколения людей, не знающих, что с усадебным наследием России связано почти триста лет российской истории и множество известных имен, неординарных людей и важных исторических событий. Мы смогли получить поддержку фонда президентских грантов, и возможно, результат нашей работы по Тверской области выйдет в виде карты-каталога с нанесенными на нее местами сохранившихся усадеб. Границы сохранности довольно широко трактуемы: это могут быть даже остатки парка или руины отдельных зданий. Понятно, что таких объектов мало: из числящихся по архивным данным мест, материальные подтверждения усадеб фиксируются в 10 - 15 процентах случаев. Также эта работа будет способствовать рождению новых туристических маршрутов и привлечению потенциальных инвесторов, способных восстановить усадьбы...

Вера Стерлина говорит, что ее радует факт понимания местными властями и администрациями районов и поселений важности краеведения, ведь оно воспитывает в подрастающем поколении любовь к своей родине, формирует чувство истинного патриотизма и помогает в воспитании человека в целом. В Тверской области - 36 районов, и Конаковский район - 18-й по счету в рамках мониторинга региона. Список мест предполагаемого нахождения «дворянских гнезд» на его территории внушителен - более 70.

Впрочем, в процессе общения он был существенно отредактирован: что-то по данным конаковских краеведов не подтвердилось, а каких-то мест не было указано. Так или иначе, но встреча оказалась весьма плодотворной и, по словам Веры Валерьевны, больше всего радует факт искренней заинтересованности и реальной помощи со стороны краеведческих сообществ в тех местах, где специалисты «Русской усадьбы» побывали.

Объективно говоря, на территории Конаковского района самих усадеб в большинстве случаев не сохранилось, но какие-то остатки могут быть обнаружены и в дальнейшем что-то и восстановлено. Единственное место, сохранившееся как усадьба (благодаря своему статусу здравницы) – это Карачаровское имение князя Гагарина. Именно туда и поехали после встречи представители «Русской усадьбы». Мы думаем, что когда погодные условия станут благоприятными, наши краеведы вместе с коллегами из «Русской усадьбы» совершат более детальный рейд по местам былой славы и величия российского дворянства. Остается добавить, что встреча была организована отделом экономики администрации Конаковского района в рамках программы развития туризма.

Максим МАЛАХОВ.