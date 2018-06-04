К ЮБИЛЕЮ НАШЕГО КРАЕВЕДА

14 апреля в 12.30 в селе Дмитрова Гора в трапезной при храме преподобного Сергия Радонежского состоится встреча историков, краеведов, педагогов, библиотекарей и музейных работников, посвященная юбилею Константина Ивановича Счетчикова - нашего земляка, историка и краеведа, автора исторических научных работ «Корчевская старина». В этот день ему исполняется ровно 80 лет.

Константин Иванович - настоящий хранитель истории родного края, настоящий патриот своей малой родины. Он родился в Дмитровой Горе, окончил Дмитровогорскую школу, а затем МГУ им. Ломоносова и долгое время работал старшим научным сотрудником музея-усадьбы «Кусково» в Москве, одновременно занимался и продолжает заниматься научной исторической работой. В своих трудах «Корчевская старина» он описал происхождение всех поселений конаковского края. В программе встречи:

1. Добрые воспоминания и поздравления.

2. Стихи и песни на тему нашей Родины.

3. Посещение храма прп. Сергия Радонежского и музея краеведения «Родимая сторонушка» при Воскресной школе.

Очень будем рады видеть всех причастных, чтобы разделить это торжество.