СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ *

Биатлон

ВПЕРВЫЕ В РАЙОНЕ, ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ!



31 марта на стадионе в конаковском бору состоялась любительская биатлонная гонка. Организовали ее любители лыжного спорта Евгений Муравьев и Сергей Поглазов, и до этого момента мы не припомним, чтобы у нас когда-нибудь проводились соревнования по этой увлекательнейшей дисциплине. Впрочем, обо всем по порядку.

По словам организаторов, идея провести подобное спортивное мероприятие была у них давно, но по разным причинам не удавалось воплотить в жизнь задуманное. Основная проблема – отсутствие стрелкового оружия. В этом году все сложилось удачно, и как выяснилось, попробовать свои силы в одном из самых популярных в России видов зимнего спорта пришло немало любителей активного отдыха.

Соревнования назвали «Супер-спринт!», и в этот теплый солнечный мартовский день на старт вышли 45 спортсменов, которые решили проверить свои силы на лыжной трассе и в стрельбе. Дистанции были следующие: детям предстояло пройти 1 километр и 1 раз зайти на стрельбище, а тем, кто не попал по мишени, необходимо было преодолеть штрафной круг. Среди самых юных победителями стали Аня Муравьева и Максим Кочеров, 2 места заняли Вера Орлова и Артем Иванов, третье место у Ани Кантовой и Ильи Жукова.

Более старшим юношами и девушкам, а также мужчинам и женщинам было необходимо пройти 5 километров и 2 стрельбы: лежа и стоя. В этих возрастных группах без штрафных кругов тоже не обошлось. В итоге среди подростков 1 место у Виктории Сальниковой и Артура Гусельникова, 2 место - у Полины Муравьевой и Антона Соколова и 3 место заняли Юлия Барабанова и Денис Абаканович. Тройка призеров у женщин была такова: 1 место – Наталья Муравьев, 2 место – Светлана Орлова, 3 место - Ольга Орлова. Но самый накал борьбы был в группе у мужчин. В упорной борьбе, не промахнувшись ни разу, победу одержал Алексей Голубев, 2 место завоевал организатор Евгений Муравьев и 3 место - у Николая Мухарского.

Организаторы выражают отдельное спасибо за помощь в проведении соревнований Владу Рыбакову и Марине Силовановой. Ну а победители получили Почетные грамоты, кубки и медали, но главной наградой для всех стали хорошее настроение и сладкие подарки, которые вручили всем без исключения участникам организаторы биатлонных соревнований.

Вот такой он - биатлон по-конаковски!

Вольная борьба

НА «СЛАВЯНСКИХ ПОЛЯНИЦАХ»

C 30 марта по 1 апреля в Осташкове проходил традиционный Всероссийский турнир по спортивной женской борьбе «Славянские Поляницы».

В соревнованиях приняли участие около ста сильнейших спортсменок России. В результате напряжённых и бескомпромиссных поединков стабильно успешно выступила команда девушек-борцов из села Городня Конаковского района.

Все четыре участницы команды вышли в финал и стали серебряными призёрами. Это Софья Жданова в весовой категории до 42 кг, Арина Медведева (до 50 кг), Анастасия Бороненкова (до 66 кг) и Алевтина Петрова (до 65 кг). Сейчас в Воронеже проходит первенство ЦФО по вольной и женской борьбе среди юношей и девушек, и в составе сборной команды Тверской области на нем выступает Анастасия Бороненкова. Борцы тренируются под руководством тренера Алексея Овчинникова.

Мини-футбол

БРОНЗА «ОЛИМПА»

В самом конце марта футбольный клуб «Олимп» Конаковского района провел заключительный матч первенства России по мини-футболу среди команд 1-й лиги зоны «Московская область». Конаковцы играли на своем поле в спорткомплексе «Олимп» в Конакове против команды «Кристалл-Заречье» из Подольска и уступили со счетом 7:4, заработав бронзу первенства.

Теперь для ФК «Олимп» предстоят два финальных матча за Кубок России среди команд 1-й лиги, соперник тот же – «Кристалл-Заречье». Это будет третья попытка наших спортсменов выиграть почетный трофей. Ближайшая игра пройдет 7 апреля в СК «Олимп». Начало игры в 16-00. Приходите поболеть.

Пресс-служба ФК «Олимп».